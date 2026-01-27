Onlar çalışıyor

Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Tarım Bakanı Maria Panayotu, Enerji Bakanı Mihalis Damianos ve Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politikalar Müsteşarı Nikodimos Damia-nu’nun Cuma-Cumartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kombos’un ziyaretle ilgili açıklamasında, iki ülke arasında olumlu ge-lişmeler ve sonuçlar elde etmek için tüm olasılıkların ve imkanların sonuna kadar kullanılacağını söylediğini yazdı.

Habere göre Kombos, Abu Dabi’ye ziyaretinin, BAE Cumhurbaşkanı’nın Güney Kıbrıs'a yap-tığı resmi ziyaretin ve Güney Kıbrıs-BAE stratejik anlaşmasının imzalanması ardından gerçekleş-tiğine işaret etti.

Gazete, Kombos’un Cuma günü, mevkidaşıyla enerji konusunda stratejik iş birliği yapılmasına yönelik anlaşma imzaladığını ve Cumartesi günü de, Rum bakanların BAE Yatırımlar Bakanı, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı, Ulusal Yatırım Fonu Başkanı ve Ulusal Enerji Şirketi Başkanı ile temaslarda bulunduğunu belirtti.

Habere göre Kombos, enerji, su arıtma ve ileri teknolojiyle ilgili konulara dair temaslar yapıl-dığını ve somut sonuçların elde edilmesiyle ilgili eldeki tüm olanakları kullanmayı hedefledikle-rini söyledi.

Gazete, Panayotu’nun açıklamasında ise, BAE temasları çerçevesinde su kaynaklarının yönetimi konusunu ele aldığını ve iki ülke arasındaki diyalogun devam ettiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Panayotu, bu diyalogun ülkeye olumlu sonuçlar getirdiğini ve karşılıklı siyasi iş birliği iradesine dayandığını kaydetti. Su kaynakları yönetimi için uygulanan modeli gözlemle-diklerini dile getiren Panayotu, sistemlerini iyileştirmek ve güçlendirmek için orada sahip olduk-ları teknolojilerden faydalandıklarını belirtti.

Gazete, Enerji Bakanı Mihalis Damianos’un, “doğru yönde ilerlediklerine” vurgu yaptığını ve enerji konusunda doğal gazın gelişi, münhasır ekonomik bölge konuları ve yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanan daha geniş bir stratejik iş birliğini görüştüklerini söylediğini yazdı.

Haberde, Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politikalar Müsteşarı Nikodimos Damianu’nun da, BAE ile iş birliği çerçevesinin, teknoloji ve inovasyon sektörünü de kapsadığını ve Güney Kıb-rıs’ın, hizmetlere teknoloji, inovasyon, bilgiye dayalı, yeni dijital gelecek arzu ettiğini söylediği kaydedildi.

Damianu, BAE’nin bu bağlamda örnek bir devlet olduğuna işaret etti.

