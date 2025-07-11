‘Daima doğrudan yana’

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ta ilk Türk gazetesinin yayınlandığı gün olan 11 Temmuz Basın Günü’nde vatandaşlardan Diyalog Medya’ya övgüler yağdı. Gazete okuyanlar, ilk tercihlerinin Diyalog olduğunu belirtirken, TV izleyicileri ezici bir çoğunlukla tv2020’yi izlediğini söyledi.

Ne dediler?..

Osman Özpostacı

“Ben Dilekkaya köyünde kalıyorum. Kıbrıs basınında en fazla Diyalog tv2020’yi izliyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programını seyrediyorum. Reşat Akar doğruyu ve gerçekleri bizlerle paylaşıyor. Kendisiyle fikirlerimiz aynıdır, o nedenle beğenerek izliyorum. 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla tüm basın emekçilerinin gününü kutlar, Diyalog Medya çalışanlarını tebrik ediyorum; güzel ve başarılı işler yapıyorlar.”

Kamil Birkaya

“Ben Lefkoşa’da kalıyorum. Kıbrıs kanallarında sadece Diyalog TV’yi izliyorum ve diğerlerini açmıyorum bile. Gerçekleri sunan sadece Diyalog Medya’dır. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Reşat Akar’ın söylediklerini beğeniyorum diye severek izliyorum. Tüm emekçi basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

Rıfat Sevindik

“Ben Mağusa’da ikamet ediyorum ve Piyale Paşa Mahallesi muhtarıyım. Kıbrıs kanallarında BRT’yi izliyorum, gazete olarak da Diyalog Gazetesi’ni takip ediyorum. Diyalog TV’nin yayınlarını da genel olarak beğeniyorum. Diyalog TV’de en fazla açık oturum programlarını izliyorum. Reşat Akar’ı da severek, beğenerek takip ediyoruz. Gerçekleri söylüyor ve hiçbir siyasi durumu yoktur; bu da ayrı bir ilgi görüyor. Genel olarak görevini çok iyi yapan bir kurumdur.”

Sait Ermemiş

“Ben Esentepe’de kalıyorum. Diyalog TV’yi ve Yeni Düzen gazetesini beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’de doğruları konuştuğu ve programlarını beğendiğim için Reşat Akar’ı izliyorum. Diyalog Medya’nın genel olarak yayınlarını da beğeniyorum. Tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günlerini kutlarım.”

Serkan Karami

“Ben Kıbrıs basınında en fazla Diyalog TV’yi izliyorum çünkü sağ olsun Reşat Akar her şeyi açıklığa getiriyor. Diyalog Medya’nın dürüst bir kanal olduğunu söylemek istiyorum. Başarılı ve tarafsız yayınlar yapılıyor. Basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günlerini kutlar, başarılar dilerim.”

Ahmet Kalgan

“Ben Değirmenlik Başpınar’da kalıyorum. Kıbrıs basınında hemen hemen tüm kanalları takip ediyorum, ancak Reşat Akar’ı hiç kaçırmadan takip ediyorum. Reşat Akar’ın konuşmalarını çok beğeniyorum, o nedenle takip ediyorum. Tüm basın çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günlerini kutlarım.”

Ferhat Çatalkaya

“Ben Yeniboğaziçi bölgesinde kalıyorum. Kıbrıs basınında ben tv2020’yi izliyorum. tv2020’de her zaman gerçekleri bizlere tarafsız bir şekilde aktardığı için Reşat Akar’ı izliyorum. Tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

Mustafa Beyoğlu

“Ben Meriç’te kalıyorum. Kıbrıs basınında en fazla Diyalog Gazetesi’ni okuyorum ve televizyonunda da en fazla Reşat Akar’ı izliyorum. Araştırarak yazan, doğru ve havada kalmayan haberler bizlere sunan duayen bir basın emekçisi olduğu için Reşat Akar’ı izliyorum. Basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günlerini kutlarım. Gecesi gündüzü olmayan bir meslek icra ediyorlar, o nedenle kendilerine başarılar diliyorum.”

Necmi Çelik

“Ben Pınarbaşı köyünde kalıyorum. Kıbrıs basınında en fazla Diyalog Gazetesi ve tv2020’yi izliyorum. tv2020’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Tarafsız ve doğru habercilik anlayışı ile yayınlar yapmalarından dolayı beğenerek takip ediyoruz. Basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günlerini kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

Bekire Tatarlar

“Ben Değirmenlik’te kalıyorum. Kıbrıs basınında en fazla Diyalog TV’yi izlerim. Diyalog TV’de gerçekleri söyleyip tarafsız yayınlar yaptığı için Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Akar’ın ülkeyi yönetenlerin yüzüne karşı yanlışları söylemesini çok beğendiğimiz için izliyoruz. Aynı yolda devam etmenizi ve belki siz olsun bizim sesimizi yöneticilere iletirsiniz. 11 Temmuz Basın Günü’nün tüm hakkıyla çalışan basın emekçilerine kutlu olmasını dilerim.”

Ekrem Akil

“Kıbrıs basınında en fazla Diyalog TV’yi izliyorum. Diyalog TV’de en fazla Gündem Özel programıyla Reşat Akar’ı izliyorum. Adamın her söylediği doğru ve tarafsız olduğu için beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV ve gazetesinin genel olarak yayınlarını çok beğeniyorum. Gerek Kıbrıs’ta olduğumda, gerekse Londra’da severek izliyoruz.”

Muaffak Tarazi

“Ben Hamitköy’de kalıyorum. Kıbrıs kanallarında en fazla Diyalog TV’de Reşat Akar ve Eylül Hanım’ın birlikte yaptıkları programı izliyorum. Reşat Akar konuları doğru ve tarafsız bir şekilde dürüstçe bizlere aktarıyor ve bilgilendiriyor, o nedenle severek takip ediyoruz. Tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

Venhar Cidik

“Ben Beyköy’de kalıyorum. Kıbrıs basınında en fazla takip ettiğim haber sitesi Gadara Medya’dır. Gadara Medya halkın içinden biri ve halkın yanında olan birisidir, o nedenle beğenerek takip ediyorum. Kullandığı dil de Kıbrıs halkının özel kendi dili olduğu için daha samimi geliyor. Tüm basın emekçilerinin günlerini kutlarım.”

Algöz Zeki

“Ben Yeniboğaziçi bölgesinde kalıyorum. Kıbrıs basınında en fazla takip ettiğim Diyalog Gazetesi ve tv2020’yi izliyorum. Diyalog TV’de en fazla izlediğim program Reşat Akar’ın Gündem Özel programıdır. Reşat Akar bizlere olayları doğru ve tarafsız bir şekilde aktardığı için beğenerek takip ediyorum. Tüm emekçi basın mensuplarına başarılar diliyor, 11 Temmuz Basın Günlerini kutlarım.”

Ali Betmezoğlu

“Ben Düzova’da kalıyorum. Kıbrıs basınında en fazla takip ettiğim gazete Diyalog Gazetesi’dir. Tüm haberleri Diyalog Gazetesi’nden aldığımız için severek takip ediyoruz. 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

Necat Özemre

“Ben Yedidalga köyünde kalıyorum. Kıbrıs kanallarından en fazla Diyalog TV ve Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Akar’ın söylemleri, sorunları anlatması ve çözümler sunması bizleri cezbediyor ve biz de hiç kaçırmadan takip ediyoruz. Tüm emekçi basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günlerini kutlarım.”

Ceylan Uçar

“Ben Değirmenlik’te kalıyorum. Kıbrıs basınında en fazla Reşat Akar’ın programı ile Gündem Özel’i izliyorum. Reşat Akar haberleri bizlere tarafsız ve eksiksiz bir şekilde aktarıyor, o nedenle biz de severek ve güvenerek takip ediyoruz. Tüm emekçi basın çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günlerini kutlarım.”

Sinan Emin

“Ben Mağusa’da kalıyorum. Kıbrıs kanallarından en fazla Diyalog TV’yi izliyorum. Reşat Akar bizlere her konuyu doğru ve tarafsız bir şekilde aktardığı için beğenerek takip ediyoruz. Tüm basın emekçilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, 11 Temmuz Basın Günlerini içtenlikle kutlarım.”

Hüseyin Binici

“Ben Meriç köyünde kalıyorum. Kıbrıs basınının hepsini takip ediyorum, ancak Reşat Akar’ı çok daha fazla izliyorum. Reşat Akar’ın tavrı net ve gerçekleri tarafsız bir şekilde bizlere aktarıyor. Dürüst çalışan tüm basın emekçilerine teşekkür eder, 11 Temmuz Basın Günlerini kutlarım.”

Mustafa Soykuray

“Ben Aslanköy’de kalıyorum. Kıbrıs basınında en fazla takip ettiğim basın kuruluşu Diyalog Medya’dır. Diyalog dışındakilerin pek doğru ve tarafsız olduklarını düşünmüyorum, o nedenle takip etmiyorum. Reşat Akar bizlere olayları tarafsız ve doğru bir şekilde aktardığı için severek takip ediyoruz. 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle dürüst çalışan tüm basın mensuplarını kutlarım.”