İşlemler başlatıldı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan Bangladeş uyruklu 6 kişi yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada çıkarılan Shohel Rana, Emran Hossaın, Ashikur Rahman, Imam Hossen, Mahedi Hassan Marufve Mohammed Hasan hakkında soruşturma amaçlı 8 gün ek süre alındı.

Polis; zanlıların 6 Temmuz 2025 tarihinde 17.00-17.30 saatleri arasında, Girne Caddesi üzerinde devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiklerini söyledi.

Polis; yapılan muhaceret kontrolünde, Shohel Rana’nın 12 Şubat 2025 tarihinden itibaren toplam 484, Emran Hossaın’in 20 Kasım 2024 tarihinden itibaren toplam 228, Ashikur Rahman’ın 14 Aralık 2023 tarihinden itibaren 798, Imam Hossen’in 7 Mart 2024 tarihinden itibaren toplam 586, Mahedi Hassan Maruf’un 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren toplam 270 gündür ve Mohammed Hasan’ın ise 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren toplam 706 gündür, KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis; zanlıların suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis; zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk verildiğini belirtti. Bu süre içinde ihraç sürecinin başlatıldığını kaydeden polis, ancak henüz sonuçlanmadığını ifade etti.

Polis; soruşturmanın tamamlanması ve ihraç işlemlerinin sürdürülebilmesi için zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

