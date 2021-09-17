Dava Dosyaları kayboluyor

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2021-2022 adli yılın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Narin Şefik, mahkemelerin gündeminde 10 bin 743 hukuk, 13 bin 651 ceza, 664 aile davasının olduğunu açıkladı.

Yargı bağımsızlığının önemine de dikkat çeken Şefik, “Bunun değişmemesi, değiştirilmemesi için toplum olarak uyanık olmamız ve çok çaba sarf etmemiz gerek” dedi.

Yargının bina, personel, mesleki ihtiyaçlarının karşılanmasının sürüncemede bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Şefik, “Yargının eksik bırakılması yargıyı zayıflatır, yargı bağımsızlığını tehlikeye sokar, bu da ülkenin demokrasisine zarar verir” şeklinde konuştu.

Personel eksikliği sürüyor

Şefik, bu adli yılı da bina ve personel eksikliği sorunuyla açtıklarını ifade ederek, “Personel eksikliği nedeniyle daha önce hiç karşılaşmadığımız sorunlarla karşılaşıyoruz… Mukayyitliklerde dosyalar kayboluyor. 2-3 gün içinde bulunurlarsa mutlu oluyoruz. Bazı dosyalar haftalarca bulunamıyor” dedi.

Mahkemelerin bina sorununa dikkat çeken Şefik, kendilerine 2006’da tahsis edilen polis binalarının tamiratına 2015’te başlandığını ancak binanın hala mahkemelerin kullanımında olmadığını belirtti.

Şefik, elektrik kurumunun binaya akım sağlamadan önce bir rakam belirleyeceğini, şu an bu rakamın belirlenmesini beklediklerini ifade etti.

Mahkeme binalarında sorun var

Şefik, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke kaza mahkeme binalarıyla ilgili yaşanan sorunlara değindi.

Yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören Anayasa değişikliğine halkın referandumda hayır dediğini de anımsatan Şefik, “Kaza mahkemelerinin bina sorunu çözdüğümüz taktirde yasadaki yetkiyle kaza mahkemesi yargıç sayılarını artırabiliriz ancak yüksek mahkemeyle ilgili bunu yapamayacağız ve bunun ceremesini önümüzdeki yıllarda çekeceğiz” dedi.

Şefik, şu an 8 yüksek mahkeme, 39 da alt mahkeme yargıcının görev yaptığını belirtti.

Dosyalanan dava sayısında düşüş oldu

Narin Ferdi Şefik, pandeminin mahkemelerin de işleyişini etkilendiğini söyleyerek “Gerek neticelenen gerekse dosyalanan dava sayısında düşüş oldu” dedi.

Dosyalanan ve neticelenen hukuk davalarına değinen Şefik, “2019’da 16 bin 999, 2020’de 10 bin 688, 2021 ağustos sonuna kadar 6 bin 461 dava dosyalandı. 2019’da 15 bin 922, 2020’de 10 bin 258, 2021 ağustos ayına kadar da 5 bin 532 dava neticelendi” bilgisini verdi.

Ceza davlarıyla ilgili de verileri paylaşan Narin Ferdi Şefik, 2019’da 39 bin 891 ceza davası dosyalandığını, askıda bulunanlarla birlikte 48 bin 996 dosyanın neticelendiğini, 2020’de 27 bin 711 dava dosyalanırken, askıda olanlarla birlikte 29 bin 436 davanın neticelendiğini, 2021 ağustos sonuna kadar 19 bin 159 dava dosyalandığını, 19 bin 121 dosyanın da neticelendiğini aktardı.

Aile davaları konusundaki rakamlara da değinen Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2019’da bin 682 dava dosyalandığını, bunlardan bin 672’sinin neticelendiğini, 2020’de bin 671 dava dosyalandığını ve bin 561’inin neticelendiğini, 2021’de dosyalanan bin 39 davadansa 973’ünün neticelendiğini aktardı.

Şefik, “Halihazırda kaza mahkemelerinde 10 bin 743 hukuk, 13 bin 651 ceza, 664 aile davası bulunuyor” dedi.

Bu tablolar çok iç acıcı değil

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 1 Eylül itibarıyla mazbatada 22 bin 178 hukuk mazbatası, 11 bin 905 de ceza mazbatası olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

“Bu tablolar çok iç acıcı değil. Mahkemeye gelen, davasını bitiren kişi bunun sonucunu görmek ister ama icra yapılmadık, mazbatalar tahsis edilmedikten sonra dava kazanmak kağıt üzerinde kalır ki bu da istediğimiz netice değil… Umarım personel eksikliğimiz, araç eksikliğimiz giderilir icraya daha etkin şekilde devam edilir…mazbatalarla ilgili de Polis Genel Müdürlüğü üzerine düşen görevi daha sıkı şekilde yapar…ya da mazbataların tahsilatı başka bir birime verilir… Bu da yasal değişiklik gerektir…”

“Mukayyitliklerde dosyalar kayboluyor”

“Yargının sorunlarının çözülmemesi yargıyı yıpratıyor mu?” sorusu üzerine Şefik, “Tabi ki, yıpratıyor, kişilerin yargıya güvenini sarsıyor. Personel eksikliği nedeniyle daha önce hiç karşılaşmadığımız sorunlarla karşılaşıyoruz. Mukayyitliklerde dosyalar kayboluyor. 2-3 gün içinde bulunurlarsa mutlu oluyoruz, bazı dosyalar haftalarca bulunamıyor. Bazı işlemlerin daha seri yürümesi gerekir, bunun için de personel olması gerek. Kadroların genişletilmesi gerekir. Farklı daireler kurmak lazım… Ben Adalet Bakanlığı’na karşıyım. Adalet Bakanlığı olması yargıyı siyasallaştıracak ve bağımsızlığımızı tehlikeye koyacak…” dedi.