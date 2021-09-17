Cezası yok !

Güney Kıbrıs’ta bir okulda müdürlük yapan, aynı zamanda resim öğretmeni olan Yorgos Gavriil hakkında başlatılan disiplin soruşturması Başsavcı’nın gereksiz bulması nedeniyle Bakanlar Kurulu kararıyla sonlandırıldı.

Politis gazetesi, Başpiskopos II. Hrisostomos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Hz. İsa gibi birçok siyasi ve dini adamı ‘farklı tarzda’ eleştirdiği için hakkında disiplin soruşturması açılan ressam Yorgos Gavriil hakkındaki soruşturmanın sonlandırılmasına manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdi.

Politis gazetesi, Lefkoşa bölgesindeki bir ortaokulda müdürü olan resmi öğretmeni Gavriil’in 2020 yılında kendi sosyal medya hesabından söz konusu eserlerinin yayınlanmasının ardından başlayan soruşturmanın sonlandırılmasıyla Rum Eğitim Bakanlığı bir darbe daha yemiş oldu.

Gazete; Atatürk hakkındaki bir yazının yer aldığı İngilizce kitabının yırtılması ve toplatılması talimatları veren ancak Anastasiadis tarafından desteksiz bırakılan Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun ikinci bir darbe aldığını yazdı.