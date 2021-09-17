Ercan'da önlem alınmalı

Ömer KADİROĞLU

Ülkemize gelen yolcuların Ercan Havaalanı’nda çoğu zaman işlemlerin uzaması ve bazı görevlilerin hitap tarzından rahatsız oldukları belirtildi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin ortaya koyduğu tepki sonrasında bu kez Türkiye’nin ünlü yazarlarından Taha Akyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Başbakan Ersan Saner, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e bir mektup göndererek, Ercan’da yaşadıklarını aktardı.

Ercan’a varışta güler yüzlü hizmet yerine bazı personelin sert ifadelerine tanık olduklarını belirten Akyol, Cumhurbaşkanı Tatar’a yönelik mektubunda şunları kaydetti:

“Öncelikle yürekten bir KKTC dostu olduğumu, kendimi Kıbrıs Türkü’nden farksız gördüğümü belirtmeliyim. Daha önce çeşitli defalar gazeteci olarak KKTC’ye, Lefkoşa’ya geldim, Girne’yi gezmiştim. Bu sene ailem ve çok yakın üç dostumla tatilimizi Girne’de yapmak istedik. Kadim dostum Besim Tibuk Bey’in misafirperverliğinde altı gün kalmak üzere 4 Eylül’de Ercan’a indik. Bu defa protokol değil, ‘vatandaş geçişi’ yapacaktım. Üzülerek belirteyim ki, kimlik ve pandemi evrakı kontrolünü yapan memurların çok soğuk tavırlarıyla karşılaştık. Özellikle ekibimizdeki kadınlar çok şaşırdılar. Sadece biz değil, valiz almayı beklerken diğer yolcuların da bundan yakındıklarını duyduk. Bir güler yüz ve ilgi yeterli iken soğuk davranışlar, evrakımız sahteymiş gibi tetkikler, bazılarımıza, ‘kenarda bekle’ deyip başka bir personelin gelmesinin beklenmesi gibi davranışlara cidden üzüldük.

Haksız bir izolasyon altında bulunan KKTC’ye gelişte insanlar böyle muameleyle karşılaşırsa, KKTC için hiç iyi olmayacağı aşikardır. 10 Eylül akşamı ayrılırken, pasaport ve pandemi evrakını kontrol edenler nazik, güler yüzlü insanlardı. Bunu belirtmeliyim. Meseleyi KKTC’nin dışarıyla ilişkileri açısından önemli bulduğum için böyle özel bir mektupla şahsınıza takdim etme ihtiyacı duydum.”

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021, 10:27