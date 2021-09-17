Eylül’de kış havası

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta dün bazı bölgelerde yer yer sağanak yağış etkili olurken, Gazimağusa bölgesine dolu yağdı. Aşırı dolu yağışından dolayı, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun İnönü ve Turunçlu kavşakları beyaza büründü. Dolu yağışından dolayı İnönü ve Turunçlu kavşaklarında trafik olumsuz yönde etkilendi.

Dolu yağışının yanı fırtına da etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle yol kenarında bulunan bazı ağaçlar yol içerisine devrildi.

Sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan dakikalar, yağmur ve fırtınanın şiddetini azaltması ile son buldu.

Yola devrilen ağaçlar da belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü

Bu arada Meteoroloji Dairesi önceki günden dün sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 39 kg ile Beylerbeyi’nde kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Beylerbeyi’ni metrekareye 23 kg ile Kantara, 20 kg ile Dipkarpaz ve 11 kg ile İskele takip etti.

Yağmur yağan diğer yerlerde ise 11 kg/m²’nin altında yağış tespit edildi.