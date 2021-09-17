Kefaleti 30 bin TL

Girne’de meydana gelen olayda aralarında bulunan husumetten dolayı N.G. (K-31) ve A.B.(E-42) çiftini telefonla defalarca arayıp ağza alınmayacak küfürler yağdıran Serkan Harmancı şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının N.G. (K-31) ve A.B.(E-42) isimli çifti aralarında bulunan husumetten dolayı birçok kez telefonla arayıp, hakaret ettiğini, cinsel içerikli küfürler savurarak cinsel taciz suçunu işlediğini ifade etti.

Polis, zanlının A.B. isimli şahsa, hakaret ettikten sonra, “Karını internet sitelerinde yayınlayacağım. Senin de numaranı paylaşacağım” dediğini aktardı.

Polis, zanlının şikayet üzerine cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandığını ifade etti. Zanlının cep telefonunun emare alındığını, incelemenin sürdüğünü belirten polis, ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 30 bin TL kefalet, 50 bin TL de şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.