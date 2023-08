Davaları ilerde

Suna ERDEN

Yurt dışında yaşayan kişilerin kredi kartı bilgilerini kullanarak, 4 milyon TL’ye yakın çekim yapan zanlılardan biri olan İsko Yapı İnşaat ve Ticaret Şirketi direktörü İsmet Koca ile suçla bağlantılı tutuklanan bankacı Orsan Ülgener dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran polis memuru, 10 Ağustos 2023 tarihinde KKTC’de faaliyet gösteren bir bankadan bazı şahısların kredi kartlarından rızaları olmaksızın bir işyerine ait pos cihazı aracılığı ve mail order yönetimi ile birçok işlem yapıldığına, 3 milyon 617 bin 166 TL paranın, iş yerinin hesabına aktarıldığına dair bilgi aldıklarını ve söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Cihangir’de faaliyet gösteren İsko Yapı İnşaat ve Ticaret Şirketi Ltd.’in sahibi İsmet Koca’nın tespit edilerek, Mali Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonla tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Zanlının iş yerinde arama yapıldığını kaydeden polis, şirkete ait fatura bloğu, işlemleri yaptığı pos cihazı, içerisinde mail order formları bulunan laptop, birçok yabancı şahsa ait pasaport ve kart bilgileri bulunan 2 adet cep telefonu, kartlardan çekilişleri gösteren birçok slip ve para kasasında da yaptığı işlemler sonucu aldığı 40 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

105 işlem yapıldı

Polis, yürütülen soruşturma sonucu zanlının 23-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında iş yerinde, yurt dışında yaşayan yabancı şahıslara ait çalıntı veya kopyalandığına inanılan kart bilgilerinin şifrelerini iş yerinde bulunan pos cihazıyla birçok kez mail order sistemi ile kullanmak suretiyle toplam 3 milyon 617 bin 166 TL paranın sahtekarlıkla şirket hesabına yatmasını sağladığını açıkladı.

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlıya ait işyeri hesabına aktarılan paranın bir kısmının nakit çekildiğini, bir kısmının ise yine aynı şirkete ait başka hesaba aktarıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlının, kredi kartı ve banka kartı sahiplerinin şikayeti üzerine, kart sahiplerine gerçekte olmayan bir satış yaptığı yönünde 10 adet sahte faturayı düzenleyerek ve bankaya vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının toplam 72 karttan mail order yöntemiyle çekim yaptığını, 47 kart ile yapılan 105 işlemle ilgili kart sahiplerinin şikayette bulunduğunu belirtti. Polis memuru, kartlarından çekim yapılan 47 şahsın muhaceret kayıtlarının incelendiğini; ülkeye giriş-çıkışlarının olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Bankacı tefecilik yaptı

Polis, yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, Orsan Ülgener' in İsmet Koca ile Koca'ya yabancı şahıslara ait kart bilgilerini ve şifrelerini sağladığına inanılan şahıs ile birlikte hareket ettiğini tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru, İsmet Koca' ya ait cep telefonunda ilk nazarda yapılan incelemede, Orsan Ülgener ile halen aranmakta olan şahıs arasındaki whatsapp görüşmelerinin ekran görüntüleri olduğunu açıkladı.

Polis, ayrıca bu meseleden ayrı Orsan Ülgener' in “finansal kiralama factoring finansman şirketleri ile tefeciliğin önlenmesine ilişkin yasasına aykırı hareket suçu” işlediğini de söyledi. Polis memuru, zanlının tefecilik yaptığı, ayrıca aranmakta olan şahıs ile bağlantısı olduğu yönünde tanık ifadesi temin edildiğini açıkladı.

Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların kişi başı 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için ikişer kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.