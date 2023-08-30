İki kafa ve iki yumruk

Lefkoşa’da gece yarısı alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Rahmi Erdoğdulu, tartıştığı Ahmet Kargılı’nın burnunu kırdı.

Olaydan sonra tutuklanan zanlı dün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa'da, bir otelin önündeki park alanı içerisinde, Rahmi Erdoğdulu ile Ahmet Kargılı arasında alaca-verecek meselesi yüzünden kavga çıktığını söyledi. Polis, çıkan kavgada zanlının Ahmet Kargılı’nın giymekte olduğu tişörtü çekip yırtarak hasara uğrattıktan sonra, yüzüne iki kez kafa atıp, her iki eli ile birçok kez yumruk atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu belirtti.

Polis memuru, olayın ardından zanlının tutuklandığını, yırtılan tişörtün emare alındığını ifade etti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.