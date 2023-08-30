Sahte emlakçı

Lefkoşa’da bir inşaat firmasına ait apartman dairesinin bir odasını mal sahibinden izinsiz kiralayarak, 980 Sterlin alan Ganalı Festus Asare, aylar sonra yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Polis, zanlının 3 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde bulunan ve Bozalp İnşaat tarafından ayrı ayrı kiralanan bir apartman dairesinin odalarından birini mal sahibinden habersiz ve yetkisi olmadığı halde Nijeryalı öğrenciye kiraladığını söyledi.

Polis, zanlının kiraladığı oda için Nijeryalı öğrenciden 3 aylık peşinat ve depozito olarak, 980 Sterlin aldığını belirtti.

Polis memuru, zanlı hakkında 23 Haziran 2023 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını ancak 28 Ağustos tarihinde avukatının ofisine gittiği esnada tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme talebi kabul etti.