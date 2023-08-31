Göreve yeniden talip

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni adaylık açıklaması geldi. İmamoğlu, "Ben yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının açılış törenine katıldı. Açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, adaylık konusuna açıklık getirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin "Adayım demek hadsizlik olur." diyen İmamoğlu, "Yola çıktığımı ifade edebilirim." açıklamasında bulundu. İBB Başkanı, aday olmanın koşullarından bahsederken "Sizi aday gösteren yapılar var, partiniz var. Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim, neyin nasıl deneceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade ederim, onlar zaman içinde konuşulur." dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşüp görüşmediği ile alakalı soruya yanıt veren İmamoğlu, her zaman görüştüklerini ifade etti.

Yavaş: 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise önümüzdeki yerel seçimlerde aday olup olmayacağıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda düzenlenen etkinlikler kutladı. Şarkıcı Yalın, kutlamalar kapsamında konser verdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise şöyle konuştu:

“Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara'da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum.”

