JCI Kuzey Kıbrıs ile Liderlik Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenecek olan ‘Geleceğin Liderleri Buluşuyor’ toplantısı düzenleniyor. Toplantıya 18-40 yaş arası, bölgesel ve uluslararası etkinliklerde yer alarak, kendi bireysel gelişimine katkıda bulunup, aktif JCI network ağının bir parçası olmak isteyen herkes katılabilecek.

Liderlik Eğitim Merkezi kurucusu ve direktörü Cemre Akar ile Genç Liderler ve Girişimciler (JCI Kuzey Kıbrıs) Derneği Başkanı Ali Yenen, toplantıyla ilgili ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Genç Liderler ve Girişimciler Derneği’nin (JCI Kuzey Kıbrıs) iki temel konusundan biri olan ‘Liderlik’ konusu, Liderlik Eğitim Merkezi direktörü Cemre Akar’ın öncülüğünde düzenlenecek olan ‘Geleceğin Liderleri Buluşuyor’ toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya 18-40 yaş arası, bölgesel ve uluslararası etkinliklerde yer alarak, kendi bireysel gelişimine katkıda bulunup, aktif JCI network ağının bir parçası olmak isteyen herkes katılabilir.

JCI (Junior Chamber International) ‘Gençleri olumlu yönde değişimler yaratmaları için motive etmek ve liderlik yönlerini güçlendirmek’ misyonunu gerçekleştirmek için çalışmaktadır.

Ayrıca JCI Birleşmiş Milletler bünyesinde özel danışman statüsünde yer alan ilk sivil toplum kuruluşudur.

Cemre Akar bu yıl JCI Kuzey Kıbrıs ailesine katılmış olup, ‘Liderlik’ konulu eğitim ve etkinliklerde öncülük etme konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Liderlik konulu toplantıya katılım için aşağıdaki WhatsApp hattından bilgi alınabilir. +90 548 863 1999 – JCI Kuzey Kıbrıs Başkanı Ali Yenen.”



Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023, 10:03