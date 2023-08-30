355 bin liralık malı götürdü

Lefkoşa’ya bağlı Yılmazköy’de çalıştığı inşaat şirketinden 355 bin TL değerinde yer altı kablosu çalan demirci ustası Mehmet Yıldırım, tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, Yılmazköy’de faaliyet gösteren Kofalı Constructions Homes Ltd. şirketinde çalışan zanlının, 2023 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında iş yerine ait toplam değerleri 355 bin 500 TL olan çeşitli ebatlardaki yer altı kablolarını çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı kabloları 27 Ağustos tarihinde Geçitköy’de faaliyet gösteren Yeşil Sadiye Ltd.hurdacılık isimli iş yerine satmak amacıyla götürdüğünü ifade etti. Polis, zanlının çaldığı kabloların bir kısmının ise Lapta’da bulunarak, emare alındığını belirtti. Kabloların kalan kısmının halen arandığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis memuru, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı hakkında talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023, 09:50