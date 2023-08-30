Üçü de pişman

Lefkoşa’da raf görevlisi olarak çalıştıkları süpermarketten hırsızlık yapan Guldana Yusupova, Manzura Atamuradova ve Yulduzhan Jorayeva dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma öncesi gözyaşı döken 3 zanlının evinde yapılan aramada çalıntı olduğu düşünülen gıda ve kozmetik eşyaları bulunduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Guldana Yusupova, Manzura Atamuradova ve Yulduzhan Jorayeva’nın 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde raf görevlisi olarak çalıştıkları süpermarketten henüz tespit edilemeyen miktarda ürün çaldıklarını söyledi.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. İş yeri kamera görüntülerinin incelendiğini kaydeden polis, Guldana Yusupova’nın 18 Ağustos 2023 tarihinde bin 296 TL, zanlı Manzura Atamuradova’nın 24 Ağustos 2023 tarihinde 802 TL ve zanlı Yulduzhan Jorayeva’nın ise 811,09 TL değerindeki ürünü kasada ödeme yapmadan marketten ayrıldığının tespit edildiğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların evinde arama yapıldığını, çalıntı olduğu düşünülen gıda ve kozmetik ürünlerin ele geçirildiğini ifade etti. Polis memuru, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, alınacak ifadeler bulunduğunu, zanlıların evinde bulunan emarelerin nereden temin edildiğinin araştırılacağını ifade ederek, 6 gün ek süre istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.