Parayı eve sakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Glapsides Plajı’nda faaliyet gösteren Loof isimli eğlence mekanından önceki sabah 76 bin TL para çalındı. Olayın bilgisine gelmesinin akabinde çok titiz bir çalışma yürüten Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri, önceden konu yerde çalışan Basil Alhazinah’ı çok kısa sürede tespit etti. Çalınan paraların 58 bin TL’lik miktarını da zanlının tasarrufunda bulan polis, dün mahkemeye çıkardığı zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri temin etti.

Bilen birinin yaptığı belirlendi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin, 28 Ağustos 2023 tarihinde, saat 04.15’te, Glapsides Plajı’nda faaliyet gösteren Loof Club isimli işletmeye, ambar kısmında girilerek, satış yapılan bölüme, kapı zorlanmadan girildiğini ve yazarkasanın bulunduğu çekmecenin alt kısmında, zarflar içerisinde muhafaza edilen 76 bin TL paranın sirkat edildiğini söyledi.

Polis, olay yerinde yapılan araştırmada, kapıların zorlanmamış olmasının dikkate alınarak, konu suçu işyerini çok iyi bilen biri tarafından işlendiğinin anlaşıldığını ve personelin sorgulandığını aktardı.

Polis, mahkeme huzurundaki zanlı Basil Alhazinah’ın, kısa süre önce işyerinde çalıştığının belirlendiğini ve evine baskın yapıldığını belirtti.

Polis, zanlının evinde desteler halinde 58 bin TL para ile olay gecesi giymiş olduğu ve üzerinde plaj kumu kalıntılarının olduğu ayakkabıların emare olarak alındığını açıkladı. Zanlının, suçunu kabul etmediğini de bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını belirtti ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.