Davaları ileride

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen rüşvet davasının tanığına etki etmek istedikleri, bu nedenle gizlice ses kaydı aldıkları iddiasıyla tutuklanan polis subayı Ali Savaş Altan ile iş adamı Tekin Arhun, İsmail Karaböcek ve bilgi işlemci genç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Zanlıların tümü nakit teminat ve kefil kefaletiyle ileride yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Suçlamalar açıklandı

Soruşturmayı yapan polis, İsmail Karaböcek ve Nurettin Arapsoy aleyhine “haberleşmenin gizliliğini ihlal yoluyla özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasında telefon ile yapılan haberleşmeyi tarafların izni olmaksızın kaydetmek ve ifşa etmek” suçlamaları getirildiğini söyledi.

Polis Tekin Arhun ve Ali Savaş Altan aleyhine ise “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Yoluyla Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Kişiler Arasında Telefon İle Yapılan Haberleşmeyi Tarafların İzni olmaksızın Kaydetmek ve İfşa Etmek, Tanıkları Yalan İfade Vermeye veya Doğru Şahadeti Gizlemeye Teşvike Teşebbüs Etmek” suçlamaları getirildiğini açıkladı.

Soruşturmayı yapan polis, İsmail Karaböcek’in suçlamaları kabul ettiğini, diğer zanlıların ise etmediğini beyan etti.

Sese montaj yapıldı

Polis, olaydan önce zanlı Tekin Arhun ile kardeşi Ömer Arhun ve Ali Savaş Altan’ın İsmail Karaböcek’in ofisinde buluştuklarını, Erkut Hafız’ı davadan nasıl vazgeçireceklerine dair konuştuklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, Erkut Hafız ve Tekin Arhun arasında geçen ve kayda alınan telefon konuşmasının montajlandığına dair uzman raporu olduğunu belirtti.



Polis, ayrıca telefon görüşmesi esnasında veri kullanıldığının ve görüşmenin kaydedildiğinin tespit edildiğini anlattı.

Vefa borcu içindeler

Polis, Ali Savaş Altan’ın Adli Şube amirliğinde görev yaptığı esnada, Ömer Arhun’un işyerlerinin kundaklanması, Şener Levent’in ise Avrupa gazetesinin önünde yaşanan bir eylemde hayatını kurtardığı için ona vefa borcu içinde olduklarını ileri sürdü.

Polis, zanlı Ali Savaş Altan’ın kullanımında olan bir telefon hattının daha tespit edildiğini ve görüşme detayları incelendiğinde Tekin Arhun’un Erkut Hafız’la telefonda görüştükten sonra Altan’ı telefonla aradığının tespit edildiğini belirtti.

Altan hakkında tutuklu yargı talebi

Polis, meselenin ciddi olduğunu ve Ali Savaş Altan’ın amacının ağır ceza mahkemesine havale edilen rüşvet davasından kurtulmak ve Erkut Hafızı şikayetinden vazgeçirmek olduğunu savundu. Polis, Altan’ın diğer davalarındaki tanıklara müdahale edebileceğini ileri sürerek, 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Alnımdaki lekenin silinmesini istiyorum

Avukat Muhabbet Mevsimler, Altan’ın tutuklu yargılanması talebine itiraz etti. Mevsimler, Altan’ı tanık olarak dinletti.

Tanık kürsüsüne çıkan Altan, alnındaki kara lekenin silinmesini istediğini belirterek, yargılanmaktan kaçmayacağını savundu. Altan, “Bana minnet duyan kişilerin acemice yaptığı bir olay” dedi.

Suçlamaları reddeden Altan, aklanmış şekilde görevine döneceğini ileri sürdü.

Tümü tutuksuz yargılanacak

Yargıç Temay Sağer, zanlı Ali Savaş Altan’ın davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 2 kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 20 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Sağer, Karaböcek’in 10 bin, Tekin Arhun’un 25 bin ve Nurettin Arapsoy’un ise 7 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Sağer, ayrıca zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 2’şer kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına da karar verdi.