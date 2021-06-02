‘Çocuklar İçin Geleceğe Pedalla’

Cemre Peral YANIKER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla "Çocuklar için Geleceğe Pedalla” sloganıyla Lefkoşa’da bisiklet turu düzenlendi.

Etkinliğe, Başbakan Ersan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve diğer bazı yetkililer de katıldı.



Çocukların yanında, yetişkinlerin de katılım gösterdiği etkinlikte, katılımcılar, bisikletleriyle birlikte, Çağlayan Çocuk Yuvası önünden başlayarak belirlenen parkur üzerinde tur attı.Etkinliğe, Lefkoşa Türk Belediyesi, KKTC Bisiklet Federasyonu, KKTC Bisiklet Severler Derneği, SOS Çocuk Köyü ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği de destek verdi.

Kimler mesaj yayınladı

‘1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ dolayısıyla Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Birsen Altıok, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Erdoğan Emiroğulları, Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ceyhun Dalkan.

