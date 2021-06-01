Alkollü ve süratliydi

Suna ERDEN

Akdoğan-Yiğitler anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Ortaç Gürbüz’ün (25) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Muhammed Ali Gündoğan (23) hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 4yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın alkollü, aşırı süratli olduğu, kazaya davetiye çıkardığı belirtildi.



Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Akdoğan- Yiğitler anayolu üzerinde 28 Aralık 2020 tarihinde saat 00.05 sıralarında ES 375 plakalı aracın yoldan çıkarak, Selvi ağacına çarptığı belirtildi. Kaza sonucu Ortaç Gürbüz’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği, araçta bulunan Muhammed Ali Gündoğan ve Emin Yalçın’ın ise yaralandığı kaydedildi. Yapılan soruşturma sonucu aracı kullanan kişinin Gürbüz değil, Muhammed Ali Gündoğan olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi, modern yaşamda insanların yollarda hayatını kaybetmesinin en travmatik olaylar arasında olduğuna değindi.

Tarifi imkânsız acılara neden oluyor

Gazi, ölümle neticelenen trafik kazalarının, tarifi imkânsız acılara neden olduğunu, halkı ciddi şekilde endişeye sevk ettiğini söyledi. Başkan Gazi, kazada tek kusurlu olan kişinin sanık olduğunu ve 103 promil alkol etkisi altında ve aşırı süratli seyrederek, bir kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı. Gazi, sanığın kazaya adeta davetiye çıkardığına dikkat çekerek, kamu menfaati göz önünde tutularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Gazi, oybirliği ile sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini ayrıca bir yıl motorlu araç sürmekten men ettiklerini açıkladı.