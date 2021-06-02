‘Özel’ bir gün oldu

Yılmaz YAKAR

Başbakan Ersan Saner, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Dersteki çocuklarla sohbet eden Başbakan Saner ve Amcaoğlu daha sonra bahçede çocuklara hediye dağıtıp, toplu fotoğraf çektirdi. Özel eğitim gören çocuklara dondurma ikramında da bulunuldu.

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen, böylesi anlamlı bir günde gerçekleşen ziyaretten dolayı Başbakan Saner ve Bakan Amcaoğlu’na teşekkür etti.



Evcimen, böyle bir günde Saner ve Amcaoğlu’nun yanlarında bulunmalarının özel eğitimde çalışan tüm personel, öğrenci ve aileler için çok önemli olduğunu ifade etti.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Dünya Çocuk Günü’nün bütün çocuklara kutlu olması dileğinde bulunarak, özel eğitim öğretmenlerinin çocukların eğitimlerinin aksamaması adına pandemi döneminde gösterdikleri çabanın takdire şayan olduğunu belirtti ve teşekkür etti.Başbakan Ersan Saner de Dünya Çocuk Günü nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ile birlikte Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, çalışmaları yerinde gözlemlemek istediklerini söyledi.Saner, pandemi döneminde okullarda eğitimin ağırlıklı olarak online gerçekleştirildiğini ancak Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ndeki eğitimin hep yüz yüze devam ettiğini ve bunun da çalışan öğretmenlerin büyük bir özverisinin göstergesi olduğunu belirtti.