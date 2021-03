Dayanacak gücümüz kalmadı

Serdar ŞENGÜL

Pandemi döneminde çok zor duruma düştüklerini, uzun süredir evlerine ekmek götüremediklerini ifade eden otobüs şoförleri, dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi. Diyalog’a konuşan şoförler, “gelirimiz yok ama vergi vermeye devam ediyoruz. Bu nasıl bir sistem” diyerek, dert yandı.

Ne dediler…?

Melih Özhakkı

“Burada toplanmamızın sebebi yaşadığımız sıkıntılar. Bizler iş yapmıyoruz ama vergi ödemeye devam ediyoruz. Turizm sektörü de bitmiş durumda şu an ve bizim döngümüz tamamen tükendi. Bir şeyler yapılmalı şu an tamamen işsiziz.”

Sami Yediyıldız

“Benim bir taşımacılık şirketim var iki yüz bin sterlinlik yatırım yaptım ancak pandemi bizi şu an eksiye götürdü, sermayem açıkçası eridi. Devlet, kapalı olmamıza rağmen bizden hala vergi istiyor. Devlet bizim elimizde olanı artık almasın zaten borçlu haldeyiz. Vergi muafiyeti bir an evvel uygulanmalıdır. Güney Kıbrıs’ta da iş yapamıyoruz şu an ama güneyde çalışanlar işlerine hala devam ediyorlar. Ercan Havalimanında da rezervasyonlarımıza da bir an önce devlet müsaade etmelidir.”

Tünsel Dağlı

“Yaklaşık bir yıl oldu tekerleğimiz dönmüyor ve devlet bizim sesimizi duymuyor. Aksine bizden vergi istiyor. Bıçak kemiğe dayanmadı bıçak adeta kemiği deldi geçti. Biz tüm üyeler olarak buradayız bir an evvel bize çözüm bulmalılar çünkü battık...”

Kemal Çağlaş

“Devlet bize yardım anlamında hiçbir şey yapmadı. Devletin vaadi çok oldu ancak biz çok bekledik ve son noktamızda bu oldu. Bizim için alınan paraları bizlere ödemediler açıkçası. Bütçelerden çok para geçti. Bu paralarda bizim hakkımız vardı ancak bu kaynaklar nereye gitti bilemiyoruz.”

Cengiz Yapıcıoğulları

“Şu an kapanmış ve bitmiş haldeyiz evimize ekmek götüremiyoruz. Hükümet zerre kadar anlayışlı değil hala vergi üstüne vergi istemeye devam ediyor ve bizler ödüyoruz bunları. Ancak devletin bir saniye bile yanımızda durduğunu görmedim. Nasıl ki memurlar çalışmadan para alabiliyor bizlere de ödeme yapsınlar.”

Kürşat Çimer

“Şu an hiç gelirimiz yok bütün herkes gibi bitmiş halde. Çalışmadığımız halde fahiş giderlerimiz var ve biz bu işin artık altından kalkamayacak haldeyiz. Bir an önce çözüm bekliyoruz.”