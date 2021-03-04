‘Şeytan’ı taşladı

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos, Sen Sinod Meclisi kararıyla, Eurovision şarkı yarışmasında Güney Kıbrıs’ı temsil edecek olan ‘El Diabo’ (Şeytan) isimli şarkıya karşı savaş açtı.

Rum yönetimine açık çağrı yapan Hrisostomos, Eurovision şarkı yarışmasında Güney Kıbrıs’ı temsil etmek üzere Rum Radyo Televizyon Kurumu (RİK) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan El Diabo (şeytan) isimli şarkının iptalini istedi.

Sen Sinod’tan yapılan açıklamada, “ilgili şarkı tarihimizin, kültürümüzün, geleneğimizin ve taleplerimizin ifade edileceği bir şarkı ile değiştirilsin” denildi.

‘Şeytan’ adlı şarkı ile Eurovision’a hazırlanan sanatçı Elena Tsagrionu ise kilisenin başlattığı kampanyayı anlamsız bulduğunu söyledi.