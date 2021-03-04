Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Liselerinde okuyan 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik, “Yaratıcı TikTok” yarışması düzenliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan, GAÜ KKTC Marketing Koordinatörü Mehtap Karabulut, geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu Covid-19 Pandemi sürecinde, öğrencilere motivasyon kaynağı oluşturabilmek için “Yaratıcı TikTok” yarışmasını ortaya koyduklarını belirtti.

Sonuçların; Jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından 13 Mayıs 2021 tarihinde, www.gau.edu.tr adresinden açıklanacağını ifade eden Karabulut, yarışmanın 1’incilik ödülünün ise “I Phone 12” olduğunu söyledi.

Ayrıca, “GAÜ Yaratıcı Tik Tok” yarışması için son başvuru tarihinin 3 Mayıs olduğu belirtilen açıklamada, yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi, katılım koşulları ve detaylara; www.gau.edu.tr adresinden ya da 0850 6502000 ve 0548 8708717 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği belirtildi.