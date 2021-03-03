Ağabeyi şok yaşadı

Onur ULAĞ

İnşaat işçisi 30 yaşındaki Ertan Kaya, Lefkoşa’da kendisine ait van aracın arkasında ölü olarak bulundu. İşe gitmek için van aracı kontrol etmeye giden abisi, kardeşi Ertan Kaya’yı aracın arkasında ölü bulunca büyük bir şok yaşadı.

Ölüm haberini alan yakınları da olay yerine gelirken, Ertan Kaya için gözyaşı döktü. Van araçta ve olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaya’nın cesedi Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Meydana gelen ölümle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Polis soruşturma başlattı

Polisten yapılan açıklamaya göre; Kaya dün sabah 07.00 sıralarında Küçük Kaymaklı Bolu Sokak üzerindeki van aracının arkasında ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede Kaya’nın kendisini asmak suretiyle yaşamına son verdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Son yolculuğuna uğurlanacak

Bekar olan Ertan Kaya’nın, aslen Adıyamanlı olduğu, uzun yıllardır ailesiyle birlikte Lefkoşa’da yaşadığı öğrenildi. Kaya’nın bugün saat 15.00’te pandemi önlemleri kapsamında düzenlenecek cenaze töreni sonrası Lefkoşa Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.