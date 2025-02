Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, her geçen gün toplumun geleceğinden çalındığını söyleyerek, “Artık değişim şart, çözüm acil ihtiyaçtır.” dedi.

Verilen bilgiye göre; TV2020’de katıldığı programda ülke gündemini değerlendiren Erhürman, içeride de dışarıda da yürütülen politikanın sürdürülebilir olmadığını savundu.

Tufan Erhürman, hükümeti eleştirdiği konuşmasında, “Elektrikte de, sağlıkta da, eğitimde de durum aynı. Nüfus şiştikçe okullar ve hastaneler yetersiz hale geliyor. Bunlar, aylardır hatta yıllardır dile getirdiğimiz sorunlar.” dedi.

Erhürman, CTP iktidar olduğunda ilk önce nüfus sayımı yapacağını, sonra da nüfus politikası belirleyeceğini söyledi.

Tufan Erhürman, şunları da kaydetti:

“Memleket öyle bir noktaya gidiyor ki, hepimizi polis yapsak bile yetmeyecek. ‘Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planına ihtiyaç var’ dedik. Nüfusu bilmeden, nüfusun nasıl gelişeceğini öngöremeden, kaç sınıfa veya kaç hastaneye ihtiyaç duyulacağını belirleyemezsiniz. Nüfusu bilmeden yapılan kalkınma planı da kalkınma planı değil.”

Ekonomide Güney'e doğru bir akış olduğunu da savunan Erhürman, “Ancak ‘hükümet’ mensupları, ‘Ekonomi güneye kaymıyor’ diyor. Bu tarafta o kadar fazla nüfus var ki, güneye geçenler bizi etkilemiyor diye düşünüyorlar. Oysa bu söylemin sonucu, eşitsizlik yaratmaktır.” ifadelerini kullandı.

Her kazada aynı hikaye

Trafik sorunuyla ilgili de konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman, şunları ifade etti:

“ ‘Yol güvenliğini sağlamaya başladım’ diyebiliyor musun? Her trafik kazasından sonra aynı hikâyeyi okuyorlar: Beş buçuk yıl boyunca ‘yetki karmaşası’ dediler. Oysa yasa yapma yetkisi de, tüzük çıkarma yetkisi de ellerinde. Neden yapmıyorsunuz? Neden her trafik kazasının ardından eleştirilere, ‘Ben sorumlu değilim’ diyerek cevap veriyorsunuz? Bu ülkede bir hükümet var ve Ulaştırma Bakanı da o hükümetin içinde. Herkes aynı yere bağlı. Parlamenter demokraside hükümetin sorumluluğu ortaktır. Gelin bir araya, çözün! ‘Beni ilgilendirmez’ demek, sorumluluktan kaçmaktır. Beş buçuk senedir hükümetin büyük ortağı değişmedi. Peki, bu süre içinde neden yetki karmaşasını çözmediniz? Belediyelere milyonlarca lira borcunuz var.”

Girne Belediyesi’nin projelerini inceledi

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’la Girne Belediyesi’nin çalışmalarını inceledi.

Verilen bilgiye göre, ziyaretlerde CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Milletvekilleri Fikri Toros, Ceyhun Birinci ve Fazilet Özdenefe de yer aldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediyenin projeleriyle ilgili CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bilgi verdi.