Kalpler bir oldu

Ömer KADİROĞLU

14 Şubat Sevgililer Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlandı. Evli çiftler, sevgililer birbirlerine hediyeler vererek günü kutlarken, bazıları hediye almasa da sevdiğini akşam yemeğine çıkardı.

Yılın bir günü değil her günü sevgi ve saygının karşılıklı gösterilmesi gerektiğini söyleyen çiftler, uzun ilişkinin karşılıklı anlayışa bağlı olduğunu söyledi.

Ne dediler…?

Arif Olgun

“14 Şubat Sevgililer Günü için eşime bir şey almadım. Eşimi yemeğe çıkaracağım. Hem yemek yiyeceğiz hem de oraya gelen çiçekçiden eşime gül alacağım. Eskiden beri hep eşimle dışarı yemeğe çıkıp, vakit geçiriyoruz. İnönü bölgesindeki restoranlara gidiyoruz. 54 yıldır eşimle evliyim ve 54 yıllık evliliğimi bir birimize olan bağlılığımıza, tartışmamamıza ve bir birimize olan saygımıza borçluyuz. Şimdiki gençler evleniyor kısa bir süre sonra da ayrılıyor. Gençlere tavsiyem bir birlerine karşı saygılı, anlayışlı ve hoşgörülü olmalarıdır.”

Ergün Alp

“14 Şubat Sevgililer Gününde eşime hediye olarak sürpriz bir eşya aldım. Eskiden bu kadar yaygın olmadığı için almazdım ancak şimdi herkes alıyor diye ben de alıyorum. 25 yıldır evliyim ve 4 çocuğum vardır. Güne özel çocuklar ve eşimle birlikte bir yemeğe gidebiliriz.

25 yıllık evliliğimi sevgi saygı ve karşılıklı anlayışa borçluyum. Bunlar olmadığı zaman evlilikler tat vermiyor.”

Ali Taş

“Sadece 14 Şubat Sevgililer Gününde değil her gün sevgi ve saygılı olunmalıdır. Elbette ki bu gün özel olarak adlandırıldı ve bugün hediyemizi de alacağız. 14 yıllık evliliğim var ve bu yıl bir çiçekle bu günü taçlandıracağım. Eşimin hiç büyük beklentileri yoktur en ufak sürprizlerle bile mutlu olan birisi olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Daha önceleri altın takılar ve daha birçok hediye alıyordum ancak bu yıl bir çiçek aldım. Normal şartlarda bu özel günü de bir yemeğe çıkarak geçiriyorduk ancak eşim yeni ameliyat oldu o nedenle bu yıl yemeğe de çıkamıyoruz.”

Seyit Hüseyin Menekşe

“Pahalılık nedeniyle bütçeme göre bir şeyler aldım. Eskiden altın, kol saati gibi hediyeler alırdım ancak durumlar şimdilerde pekiyi değil. Bir akşam yemeğine de çıkamayacağız. 60 yıllık evliyim bu uzun süreli evliliğimi bir birimize karşı olan anlayış ve sevgiye borçluyum. Şimdiki gençler bir- iki yılda boşanıyorlar. Onlara tavsiyem eşlerden biri sinirlendiği zaman diğerinin alttan almasıdır. Başka türlü evlilikler sürmez.”

Pınar Şarap

“Eşime hediye almak için fırsat bulamadım ancak daha sonra mutlaka alacağım. Eşimin bizi bu özel gecede bir yemeğe çıkarmasını bekliyorum. Eşime el emeğimin olduğu yemekler, tatlılar ve kurabiyeler gibi şeyleri sunmayı tercih ediyorum. Eşim de duygusal bir kişidir ve bu yaptıklarıma daha fazla önem verir. 18 yıldır evliyim ve evliliğimi bir birimize karşı sevgimizi korumaya ve anlayışlı olmaya borçluyum.”

Kerim Şarap

“Eşime Sevgililer Günü için yurt dışında gezide olduğumuz zaman çok beğendiği el işçiliği olan bir kolye beğenmişti onu aldım. İşin aslı çocuklar olduktan sonra hediye dışında aile yemeği olarak kutluyoruz. Bu özel gece için bir de yemeğe çıkma planımız var. Biz bir birimizi çok iyi tanıyan öncesinde de birlikte okuyan bir çiftiz o nedenle karşılıklı sevgi, ilgi ve anlayışla 18 yıldır evliyiz.”