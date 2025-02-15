Tümünü harcadı

Ömer KADİROĞLU

Girne’de şube müdürü olduğu bankanın müşterilerinin hesaplarından bir milyon sterlini aşkın para çaldığı gerekçesiyle tutuklanan İlke Çağış ile önceki gün suçla bağlantılı tutuklanan kız arkadaşı İ.D.(K-32) dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Çağış’ın kız arkadaşıyla birlikte sahte mevduat cüzdanı düzenledikleri belirtilirken, soruşturmanın başladığı 3 Şubat tarihinden şimdiye kadar çalınan miktarın 978 bin 198 sterlin ve 34 bin 805 Euro ve 3 bin 170 dolara yükseldiği belirtildi.

Girne Adli Şube'de görev yapan polis memuru, Çağış’ın ilk etapta 2 kişiye ait vadeli mevduat hesabından 217 bin sterlin çaldığı gerekçesiyle, 3 Şubat tarihinde tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve 8 farklı banka müşterisinin hesabından toplam bir milyon 300 bin sterlin civarı bir parayı çalıp, tümünü harcadığını söylediğini aktardı.

Polis, son 11 gündür tutuklu olan zanlı Çağış’ın evinin ve aracının arandığını açıkladı.

Araçta yapılan aramada 35 farklı kişiye ait toplam 151 adet imzasız müşteri dekontu bulunarak emare olarak alındığını kaydeden polis, zanlının tüm hesaplarına da tedbir koyulduğunu belirtti.

Polis, zanlının cep telefonunda 12 Şubat 2024'te yapılan ilk incelemede, zanlı İ.D. ile birlikte, banka müşterileri adına sahte mevduat cüzdanı düzenlediklerine dair konuşmaların tespit edildiğini ve aynı gün zanlı İ.D.’nin de tutuklandığını belirtti.

Rakam yükseliyor

Polis, zanlı İ.D.’nin önceki gün mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk alındığını hatırlattı. Zanlı Çağış’ın 12 Şubat’ta bir gönüllü ifade daha vererek, hesaplarından çekiliş veya aktarma yaptığı müşterilerle ilgili sahte mevduat cüzdanı düzenlediğini, çaldığı paralarla da internet üzerinden bahis oynayarak, birçoğunu burada harcadığını beyan ettiğini aktardı.

Polis, 3 Şubat 2024'te yapılan araştırmada çalınan miktarın 217 bin sterlin olduğunu, bu rakamın 7 Şubat 2024'de 714 bin 534 sterlin ve 33 bin Euro’ya ulaştığını, önceki gün itibariyle de toplam rakamın, 978 bin 198 sterlin ve 34 bin 805 Euro ve 3 bin 170 dolara yükseldiğini belirtti.

Avrupa’dan 3 kişi şikayette bulundu

Polis soruşturmanın başından bu yana 20 kişiyi sorguladıklarını ve 15 ifade temin ettiklerini, Avrupa'da bulunan 3 banka müşterisinin de ülkeye gelerek şikayette bulunduğunu belirtti. Zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, ek süre talep etti.

Zanlıların avukatları müvekkillerinin Barış Ruh ve Sinir Hastaları Hastanesi'nde kontrolden geçirilmelerini talep etti. Mahkeme; 6 günlük tutukluluk talebini onaylarken, zanlıların doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.

