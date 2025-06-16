Tatilde keyif amaçlı

Valizine uyuşturucu saklayıp Kuzey Kıbrıs’a gelen Oğuzhan Türkmen, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine Ercan Havalimanı’nda yakalandı. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ifadesinde tatilde içmek için yanında uyuşturucu getirdiğini söylediği aktarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis; zanlının 14 Haziran 2025 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında tespit edildiğini söyledi.

Polis; Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine zanlının valizinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 6 adet sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi İstanbul'a 2 bin 500 TL’ye aldığını; bir kısmını içtiğini, geri kalanını tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini söylediğini aktardı. Ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini; soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

