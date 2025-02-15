Büyük tehlike

Suna ERDEN

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda tehlike yaratacak şekilde park edilmiş bir araçta baygın bulunan ve çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki iki erkek şahsın kimliği belirlendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine uyuşturucu ihtimalini dikkate alan narkotik polisi, ilgili şahısların 50 yaşındaki Seyfi Keskin ve 29 yaşındaki Cem Aksel olduğunu tespit etti.

Aksel’in aracını kontrol eden polis, uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis tarafından arandığını bilen Seyfi Keskin ise dün sabah Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandı. Zanlıların uyuşturucu tesiri altında yola çıktığı ancak her ikisinin de bir süre sonra aracı kullanamaz duruma geldiği belirtildi.

Polise ifade veren zanlılar, kişi başı 500 lira ödeyerek uyuşturucu satın alıp kullandıklarını itiraf etti.

Artış gösteren kazalar dikkate alındı

Soruşturmayı yapan polis, 12 Şubat 2025 tarihinde iki erkek şahsın baygın şeklindeki görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine, artan ölümlü kazalar göz önünde bulundurarak, şahısların uyuşturucu etkisi altında olabileceklerine dair şüphe üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu araçta bulunanların Seyfi Keskin ve Cem Aksel olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Aracında uyuşturucu bulundu

Polis, Cem Aksel’in 13 Şubat’ta Gönyeli’de tespit edilerek, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan beyaz renk kağıt parçaları, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet makas ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet pipet bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, arandığını bilen Keskin'in ise, 14 Şubat 2025 tarihinde saat 09.00 sıralarında Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Birlikte aldılar, birlikte içtiler

Polis, ifadelerinde suçlarını kabul eden zanlıların kişi başı 500 TL vererek uyuşturucu aldıklarını, olay günü uyuşturucu etkisi altında araç kullandıklarını söylediklerini aktardı. Polis, Keskin’in aracı bir süre kullandığını, kendisinden geçince Aksel’in kullanmaya başladığını ancak onunda uyuşturucu nedeniyle aracı kullanamadığını ve yolda kaldıklarını açıkladı.

Polis, video çeken şahıs tarafından uyandırılan zanlıların uyuşturucu etkisi altında aracı sürerek, olay yerinden gittiklerini söyledi.

Polis, hem zanlıları hem de trafikteki şahısları korumak için ehliyetleriyle ilgili işlem yapılacağını, bu nedenle trafik şubesiyle irtibata geçtiklerini açıkladı.

Zanlı Keskin’in kan ve idrar örneği verdiğini, bu örneklerin, ele geçirilen maddenin, pipet ve makasın analize gönderileceğini, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme; zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025, 09:58