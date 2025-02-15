Yargı acımadı

Lefkoşa’da bir eğitim merkezine 2023-2024 yılları arasında sahte olarak düzenlenmiş Pakistan lise diplomasını vererek; kayıt yaptıran, ayrıca sahte ön izin hazırlayarak, üç kişiden 10 bin Euro alan, Zeeshan Shahzad Ali hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “sahte evrak düzenleme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, sanığın itham edildiği sahte resmi evrak düzenleme suçunun 10 yıla, sahtekarlıkla para temini suçunun 3 yıla kadar hapis cezası gördüğüne vurgu yaptı.

Yargıç, işlenen suçların oldukça ağır vahim ve ciddi suçlar olduğunu söyledi. Sanığın yurtdışında bulunan yabancı uyruklu 3 kişiye sahte ön izin formu düzenleyip WhatsApp üzerinden göndererek sahtekarlıkla 10 bin Euro temin ettiğini kaydeden yargıç, ayrıca bir eğitim kurumuna kayıt yaptırmak için kendi sahte diploma düzenleyerek, tedavüle sürdüğünü anımsattı.

Yargıç, yabancı bir ülkede yaşayan insanın çok daha titiz olması gerekirken hem kendisi hem de üç kişi için sahte belge düzenlediğinin altını çizdi.

Konu suçların ciddiyetine, devlet otoritesine karşı işlenen ciddi ve kamuoyu yakından ilgilendiren suçlardan olduğuna vurgu yapan Candaş, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen yargıç, oybirliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

