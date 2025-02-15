2 yıl yatacak

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bulunan Berlin Bar’ın güvenlik görevlilerini bıçaklayan Enes Karasakal hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “ağır yaralama”, “vahim zarar”, “yaralama”, “ciddi darp”, “darp”, “kanunsuz bıçak taşıma”, “sarhoşluk” suçlarından yargılanan Enes Karasakal, 2 yıl hapis cezası aldı.

Kararı okuyan yargıç, olayın 11 Mayıs 2024 tarihinde saat 03.00 sıralarında Berlin Bar önünde meydana geldiğini anımsattı.

Yargıç, olay esnasında183 promil alkollü olan sanığın kendisini dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle yanında bulundurduğu çakıyı mekanın güvenlik görevlisi K.P.’nin sol göğüs kafesi kısmına soktuğunu ve 2 santim genişliğinde kesi oluşmasına neden olduğunu söyledi. Yargıç, sanığın elindeki çakıyı diğer güvenlik görevlisi Y.U.’nun sol omuzuna doğru sallayıp 7 santim genişliğinde ve 2 santim derinliğinde kesik oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını aktardı.

Yargıç, sanığın işlediği ağır yaralama suçu için ceza yasasının ömür boyu hapis cezası öngördüğüne vurgu yaptı.

Kıdemli Yargıç, sanığın suçu güvenlik görevlilerinin tahriki altında işlemesi, müşterilerin ayakta tedavi edilmeleri, sanığı affetmiş olmalarını, annesinin 4. evre kanser hastası olmasını, pişman olup, suçunu kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç, öte yandan bu tür suçların ciddiyetine vurgu yapıp, mahkemelerin bu tür suçları hafife almasının mümkün olmadığını ve kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen yargıç, sanığa oybirliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

