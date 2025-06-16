İçti, çıldırdı

Aşırı alkol aldıktan sonra Gönyeli’de komşusu olan 26 yaşındaki kadının kapısına dayanıp, zorla eve giren, eşyalara zarar veren Litvanyalı Roland Rackaukas, olay yerine giden polisleri de darp etti. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının genç kadının evine zorla girdikten sonra eşyaları kırdığı, olay yerine giden polisleri darp ettiği; bir memurun ağzına koluyla vurarak dilinin yırtılmasına neden olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis; zanlının, 14 Haziran 2025 tarihinde saat 22.40’da Gönyeli’de N.B.’nin kalmakta olduğu dairenin kapısını yumrukladığını söyledi. Polis; zanlının N.B.’nin kapıyı aralamasına üzerine zorla girerek mülke tecavüz ettikten sonra, ikametgah içerisinde 3 adet kahve fincanı ve bir adet bardağı kırmak suretiyle toplam 250 TL’lik kasti hasara uğrattığını belirtti.

Polis memuru; zanlının şikayet üzerine olay yerine giden ve kendisini tutuklamaya çalışan Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli 2 personeli darp ettiğini açıkladı. Polis; zanlının koluyla görevli polisin ağzına vurarak dilinin yırtılmasına neden olduğunu açıkladı.

Zanlının makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydeden polis; yapılan alkol testinde 239 miligram alkollü olduğu tespit edildiğini anlattı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis; zanlının ülkedeki yasal statüsünün araştırılacağını da belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

