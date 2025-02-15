Soruşturma genişledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve İncirli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘F Tipi Operasyonu’ kapsamında 12 bin 160 adet extacxy hap ve 20 gram metamfetamin ile yakalanan zanlılar Ahmet Erata ile Aynur Kasımoğulları dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Nurettin Enginer; 12 Şubat 2025 tarihinde Gazimağusa’da, F tipi adını verdikleri operasyonda Ahmet Erata’nın, Aynur Kasımoğulları’na ait araç ile seyir halindeyken, Erenköy Sokak’ta durdurulduğunu söyledi. Polis; araçta yapılan aramada, 20 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis; Ahmet Erata’nın suçüstü tutuklandığını, aynı gün araç sahibi Aynur Kasımoğulları’nın da tespit edilerek yakalandığını açıkladı.

Polis, aynı gün Ahmet Erata’nın İncirli köyündeki evinin de arandığını, 2 ayrı yerde, zulalı halde toplamda 10 bin 900 adet extacy türü uyuşturuculu hap ele geçirildiğini açıkladı. Polis, ayrıca içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 18 bin 100 TL nakit para da tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı Ahmet Erata’nın, hapların bulunduğu esnada kaçmaya çalıştığını ancak kısa sürede makul güç kullanılarak alıkonulduğunu da mahkemeye aktardı. Polis, mahkeme tamamlandıktan sonra saat 15.00 sıralarında Ahmet Erata’nın İncirli köyündeki evinde narkotik detektör köpeği eşliğinde ikinci bir arama gerçekleştirildiğini; bin 260 adet daha hap ele geçirildiğini söyledi.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarının külliyatlı ve piyasa değerinin 10 milyon TL’nin üzerinde olduğuna dikkat çeken polis, mesele kapsamında aranan şahsın, operasyon gerçekleşmeden hemen önce yurt dışına çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın geniş kapsamlı olarak sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.