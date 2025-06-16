İfadeleri alınacak

Lefkoşa’da devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri; biri Pakistanlı, 4’ü Bangladeş uyruklu 5 kişiyi yakaladı. Tutuklanan Pakistanlı Adnan Khan, Bangladeşli Sohidol Islam, Akibul Islam, Alamgir Howladr ve Muhammad Tanveer dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk emri alınırken, ülkede kaçak yaşam sürdükleri süre zarfından kayıt dışı çalıştıkları iş yerlerinin tespit edilmesi için soruşturma yapılacağı belirtildi. Polis; zanlıların 14 Haziran 2025 tarihinde Surlariçi bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tespit edildiklerini belirtti.

Polis; yapılan muhaceret kontrolünde Sohidol Islam'ın 20 Haziran 2023 tarihinde 30 günlük ön izin vizesi ile ülkeye geldiğini ve 20 Temmuz 2023 tarihinden beri 695 gün KKTC'de kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Polis Akibul Islam’ın ise 7 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 324, Alamgir Howladr’ın 26 Eylül 2024 tarihinden itibaren 261, Pakistanlı Adnan Khan'ın 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 367 ve Muhammad Tanveer'in 30 Nisan 2024 tarihinden itibaren 410 gündür ülkede izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis; soruşturmanın yeni başladığını İçişleri Bakanlığı’ndan alınması gereken ifadeler ve ihraç emri için yapılacak olan yazışmalar olduğunu ifade ederek, 3 gün ek tutukluluk talep etti. Mahkeme; zanlılar hakkında talep edilen süreyi onaylarken, ülkede kaçak yaşam sürdükleri süre zarfından nerelerde çalıştıklarına dair soruşturma yapılmasına direktif verdi.

