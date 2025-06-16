Sıkı denetim olmalı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta suçların artmasından yakınan vatandaşlar “sadece savaşlardan değil, suç işlemek için ülkemize gelenlerden de rahatsızlık duyuyoruz” diyerek, yetkililere önlem çağrısında bulundu. Vatandaşlar son 11 ayda ülkemize 11 tetikçinin geldiğini belirterek “biz bu insanların girişlerine izin verilmesine karşıyız” dedi.

Limanlarda güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulunan vatandaşlar; özellikle Girne ve Gazimağusa limanlarında x-ray cihazlarıyla tüm TIR ve kamyonların aranması gerektiğine dikkat çekti. Ülkeye çok sayıda kaçak insan, silah ve uyuşturucu girişi yapıldığını belirten vatandaşlar, suçlardaki artışın daha çok kaçaklardan kaynaklandığını söyledi.

Ne dediler…?

Süleyman Taşaner

“Cinayet işlemek için Kıbrıs’a tetikçiler gönderiliyor. Polis 11 ayda 11 kişi tutukladı ve bu durum bizi çok rahatsız ediyor. Kendi ülkemizde korkar duruma düştük. Gelen insanların artık kontrol altına alınması gerekiyor. Bu konuda çocuklarımız için endişeler duymaktayız. Diğer suçlarda da artışlar var ve bunun nedeninin ekonomik sıkıntılar ve mali zorluklar insanları başka durumlara yönlendiriyor.”

Netice Taşaner

“Ülkede artan tetikçi olayları bizleri endişelendiriyor. Ben 70 yaşıma geldim ve evimde rahat huzurlu olmak istiyorum. Eşim bir iki saatliğine kahveye gittiğinde hemen arkasından kapıyı kilitliyorum. Irkçı değilim ancak evimin yakınlarında üçüncü ülke vatandaşları vardır ve korkuyorum. Bir köpeğim var ve onu dolaştırmaya çıktığımda eşime bana bakarak olmasını istiyorum. Yetkililerden isteğim girişleri iyi ve sıkı denetlemeleridir. Sadece tetikçi olayları değil diğer suçlarda da artışlar vardır. Tüm bunların nedeni denetimsizliktir. Bir an önce bir şeyler yapılması gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Küçücük bir adada bu kadar suç işlenmesi bizleri çok fazla endişelendiriyor.”

Mustafa Alsancak

“Girişlerde kuş uçurtmamaları gerekiyor ama azılı suçlular ülkeye giriş yapıyor. Suçlarda artış vardır ve bunun nedeni pahalılıktır. Aşırı fiyat yükselmelerinden dolayı ihtiyaçlarını karşılayamayanlar suça yöneliyor. Ülkeye girişlerde herhangi bir kontrol mekanizmasının olmadığını söyleyebiliriz. Toplum huzursuzdur ve bir an önce ciddi önlemler alınması gerekiyor.”

Arif Olgun

“Kıbrıs’ta son zamanlarda her ay bir tetikçinin yakalanması bizleri endişelendiriyor ve bu tür olayları duyduğumuz zaman tedirgin ve huzursuz oluyoruz. Uyuşturucu deseniz ortaokullara kadar indi ve bu konularda artık daha fazla geç kalmadan önlemler alınması gerekiyor. Bu artan suçların önlenmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor ancak başımızdaki yöneticiler değişmeden bunun olabileceğini düşünmüyorum.”

Hakan Yılmaz

Kıbrıs’ta daha önce bu kadar çok olay yaşanmıyordu. Evli barklı, çoluk çocuk sahibi insanız ve elbette ki tedirginlik yaşıyoruz. Suçlarda artış var ve bunun nedeni ülkeye göçün kontrol altına alınamamasıdır. Devlet bu noktada daha sıkı denetimler yaparak bu sorunları önleyebilir.”

Tahir Musalar

“Son zamanlarda ülkemizde yaşanan olaylar bizleri endişelendiriyor. Tedbir alınması ve bu olayların önlenmesi gerekiyor. Tetikçiler, uyuşturucu ve birçok olayı duyduğumuz zaman sokağa çıkmaya korkuyoruz. Suçların artmasının nedeninin zor hayat şartlarından kaynaklandığını düşünüyorum. Ada ülkesinde bu kadar suç patlamasının olması bizleri endişe içine sokuyor ve eskiden olduğu gibi kendimizi güvende hissetmiyoruz. Devlet bu noktada gerekli tüm önlemleri alarak toplumun refahı için çalışması gerekiyor.”

Ergüder Oyal

“Son zamanlarda cinayet işlemek için Kıbrıs’a tetikçiler gönderiliyor. Polis 11 ayda 11 kişi tutukladı ve bu durum bizi çok endişelendiriyor. Herkes için sıkıntılı bir durum ve bunu önlemek için çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu tür olayları duyduğumuz zaman güvenliğin her geçen gün bu ülkede azaldığını düşünmemize neden oluyor. Diğer suçlarda da patlama var ve bunun nedeninin ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Devlet bu noktada aldığı önlemleri arttırmalı ve daha sıkı denetimler yapılması gerekiyor.”