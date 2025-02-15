Derin soruşturma

Ömer KADİROĞLU

Girne’de faaliyet gösteren büyük bir işletmenin teminatlı olan davasını tamamen kapatacaklarını vaat ederek, yöneticilerden bir milyon dolar rüşvet istedikleri iddia edilen Vedat Şanlı ile Doğan Alas mahkemeye çıkarıldı.

Yargıdan daha üstün kişileri tanıdıklarını, bu şahıslar aracılığıyla dava kapatacaklarını söyledikleri ileri sürülen zanlılardan Şanlı teminatla serbest bırakılırken, Alas hakkında 5 gün ek tutukluluk emri alındı. Alas’ın askıda davaları olan 4 kişiyi de aynı vaatlerde bulunduğu iddia edilirken, polisin eline geçen 43 dakikalık ses kaydında hem Alas’ın hem de Şanlı’nın konuşmalarının yer aldığı kaydedildi.

“Yargıdan daha güçlü biri…”

Mali Şube’de görevli polis çavuşu, zanlı Şanlı’nın askıda davaları olan büyük bir işletme sahibine giderek “yargıdan daha güçlü biri size yardımcı olacak” telkininde bulunarak, bir milyon dolar rüşvet talep ettiğini ve şikayet üzerine tutuklandığını hatırlattı.

Polis, 2025 yılı Ocak ayında polise ulaşan 43 dakikalık ses kaydında zanlı Şanlı, zanlı Alas ve bazı isimlerin tespit edildiğini, Doğan Alas’ın tutuklandığını, diğer şahısların arandığını belirtti.

Polis, Şanlı’nın tutuklu bulunduğu sürede hiçbir beyanda bulunmadığını kaydetti.

Zanlı Şanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, askıda Şans Oyunları Yasasına aykırı hareket suçundan davası olduğunu belirterek, yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

“İyi niyetliydim yardımcı olmak istedim”

Polis, ‘Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak’, ‘Adaletin tecellisini engellemek’ ve ‘Sahtekarlıkla para temini’ suçlamalarıyla tutuklanan Alas’ın ise aynı büyük işletmeye ilk kez 2 Haziran 2024 tarihinde giderek, yöneticinden davasını kapatmak için 200 bin dolar talep ettiğini söyledi. Polis, zanlının bu tarihten sonra birkaç kez daha aynı işletme sahibi ile görüşmeler yaptığını ve görüşmelere ilişkin kamera görüntüleri tespit ettiklerini kaydetti. Polis, zanlının 11 Şubat tarihinde mahkeme emri ile tutuklandığını “İyi niyetliydim yardımcı olmak istedim” yanıtını verdiğini söyledi. Yeni isimler tespit edildiğini ve ifadelerine başvurulduğunu kaydeden polis, Doğan Alas’ın tasarrufunda teminat değişikliği başvuru dilekçesi tespit edildiğini, izahat istendiğinde “biri unuttu herhalde benim değil” yanıtını verdiğini söyledi. Polis, 10 kişiden daha ifade alınacağını, soruşturmanın derinleştiğini, sorgulanması gereken isimlerin her geçen gün arttığını belirtti. Polis, ayrıca Doğan Alas’ın askıda davaları olan 4 kişi ile aynı şekilde suç işlemek için gizli ittifak kurduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Polis, Alas’ın bu 4 kişiden de para karşılığı davalarını kapatacağı yönünde telkinlerde bulunduğunu bu kişilerden de ifade alınması gerektiğini kaydetti. Polis memuru, Alas’ın 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme; zanlı Şanlı’nın ileride davalarında hazır olmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak 200 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kefilin birer milyon kefalet senedi ve zanlının 2 milyon TL şahsi kefalet senedi imza ederek, davaları görüşülünceye kadar serbest kalmasına emir verdi. Mahkeme; Alas’ın ise 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.