Herkesi tehlikeye attı

Ömer KADİROĞLU

Alkol alıp direksiyon başına geçen 26 yaşındaki Ege Tuğral, kazaya neden oldu. Lefkoşa’da meydana gelen kazada 292 pormil alkollü olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjün üzerine çıktı. Refüj üzerinde bir süre seyreden sürücü, uyarı levhasına çarptıktan sonra yola geri indi. Sürücü bu esnada Uğur Akın Gökdemir yönetimindeki araçla da çarptı. Kaza sonucu sürücü Tuğral, diğer aracın sürücüsü Uğur Akın Gökdemir ve iki yolcu yaralandı. Yaralanan 4 kişiden 3’ü taburcu edilirken, Tuğrul kontrol altına alındı.

Orta refüje çıktı, bir süre öyle sürdü

Polisten alınan bilgiye göre kaza dün saat 17.25 sıralarında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki GZ 265 plakalı araçla çift şeritli yolun birinci şeridinde seyreden 26 yaşındaki Ege Tuğral, dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek, kontrolsüzce sürüklendi.

Sürüklenen araç, orta refüjün üzerine çıkarak, yoluna devam etti. Ege Tuğral, bu esnada belediyeye ait trafik uyarı levhasına çarptı ve yine yoluna devam etti.

Daha sonra refüjden yola inen sürücü Tuğral, cadde üzerinde seyreden Uğur Akın Gökdemir yönetimindeki PN774 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu GZ 265 plakalı aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Ahmet Nedim Kol, PN774 plakalı aracın sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Aysel Gökdemir yaralandı.

Yaralılar ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; Ege Tuğral, ortopedi servisinde kontrol altına alındı.

Uğur Akın Gökdemir, Aysel Gökdemir ve Uğur Akın ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alkollü çıktı

Lefkoşa trafik şubesi kazayla ilgili soruşturma başlatırken, GZ 265 plakalı aracın sürücüsü Ege Tuğral’ın 292 promil alkollü olduğu belirlendi.