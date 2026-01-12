Demeti 300 lira

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda tezgahlarda yerini alan ayrelli diğer adıyla kuşkonmaz demeti 300 liradan satışa sunuldu. Kıbrıs mutfağının yerel lezzetlerinden biri olan, zeytinyağında kavrulup yumurta ile pişirilen ve birçok faydası olan ayrellinin fiyatı bütçeleri zorladı.

Pazarda ayrelli gibi birçok ürünün yüksek fiyatlardan satıldığı görüldü. Acı biber 250, kapya biber ise 200 liradan alıcı bekledi. İncir, bezelye ve taze bakla kilosu 200 liradan satıldı. Taze fasulye 180, armut ve ayva 130, elma ise 120 liradan tezgaha konuldu.

Vatandaşlar, Lefkoşa Açık Pazar’daki fiyatların özellikle dar gelirli kesimi zorladığını ifade ederken, esnaf ise artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını dile getirdi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kestane: 400 TL

Ayrelli: 300 TL

Acı Biber: 250 TL

Kapya Biber: 200 TL

İncir: 200 TL

Bezelye: 200 TL

Taze Bakla: 200 TL

Taze Fasulye: 180 TL

Kivi: 180 TL

Patlıcan: 150 TL

Cennet Hurma: 150 TL

Çilek (Paket): 140 TL

Armut: 130 TL

Ayva: 130 TL

Elma: 120 TL

Turp: 100 TL

Gömeç (üç Bağ): 100 TL

Ispanak (üç Bağ): 100 TL

Domates: 100 TL

Salatalık: 70 TL

Muz: 70 TL

Brokoli: 70 TL

Çiçek Lahana: 60 TL

Avakado: 60 TL

Enginar: 50 TL

Bal Kabak: 50 TL

Kabak: 50 TL

Kereviz: 50 TL

Havuç: 50 TL

Limon: 45 TL

Patates: 45 TL

Portakal: 40 TL

Mandalina: 40 TL

Maydanoz: 40 TL

Soğan: 30 TL