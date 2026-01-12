Demeti 300 lira

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda tezgahlarda yerini alan ayrelli diğer adıyla kuşkonmaz demeti 300 liradan satışa sunuldu. Kıbrıs mutfağının yerel lezzetlerinden biri olan, zeytinyağında kavrulup yumurta ile pişirilen ve birçok faydası olan ayrellinin fiyatı bütçeleri zorladı.
Pazarda ayrelli gibi birçok ürünün yüksek fiyatlardan satıldığı görüldü. Acı biber 250, kapya biber ise 200 liradan alıcı bekledi. İncir, bezelye ve taze bakla kilosu 200 liradan satıldı. Taze fasulye 180, armut ve ayva 130, elma ise 120 liradan tezgaha konuldu.
Vatandaşlar, Lefkoşa Açık Pazar’daki fiyatların özellikle dar gelirli kesimi zorladığını ifade ederken, esnaf ise artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını dile getirdi.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Kestane: 400 TL
Ayrelli: 300 TL
Acı Biber: 250 TL
Kapya Biber: 200 TL
İncir: 200 TL
Bezelye: 200 TL
Taze Bakla: 200 TL
Taze Fasulye: 180 TL
Kivi: 180 TL
Patlıcan: 150 TL
Cennet Hurma: 150 TL
Çilek (Paket): 140 TL
Armut: 130 TL
Ayva: 130 TL
Elma: 120 TL
Turp: 100 TL
Gömeç (üç Bağ): 100 TL
Ispanak (üç Bağ): 100 TL
Domates: 100 TL
Salatalık: 70 TL
Muz: 70 TL
Brokoli: 70 TL
Çiçek Lahana: 60 TL
Avakado: 60 TL
Enginar: 50 TL
Bal Kabak: 50 TL
Kabak: 50 TL
Kereviz: 50 TL
Havuç: 50 TL
Limon: 45 TL
Patates: 45 TL
Portakal: 40 TL
Mandalina: 40 TL
Maydanoz: 40 TL
Soğan: 30 TL