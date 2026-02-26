‘Denetim artırılmalı’

Yetkili Muhasip ve Murakıp Aydın Soyer, tv2020 ekranlarında yayınlanan 360 Derece programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cemre Akar’ın sorularını yanıtlayan Soyer, özellikle marketler arasındaki fiyat dengesizliğine dikkat çekerek, tavan fiyatın üzerinde ve gerekçesiz şekilde zam yapan işletmelere ceza uygulanması gerektiğini söyledi.

Ekonomik gelişmeleri değerlendiren Soyer, asgari ücret artışlarının tek başına alım gücünü iyileştirmediğini vurguladı. Enflasyon ve hayat pahalılığının vatandaşın cebini doğrudan etkilediğini belirten Soyer, alım gücünü belirleyen en önemli unsurun pahalılık olduğunu ifade etti.

Marketlerdeki fiyat uygulamalarına ilişkin sıkıntılar bulunduğunu dile getiren Soyer, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın elektronik etiket projesi üzerinde çalıştığını ancak raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluklardan kaynaklı sorunların sürdüğünü kaydetti. Bu noktada yaptırımların daha etkin hale getirilmesi gerektiğini savunan Soyer, kurallara uymayan marketlerin gerekirse kısa süreli olarak kapatılmasının dahi gündeme gelebileceğini söyledi.

Temel ihtiyaç ürünlerine ilişkin sepette güncellemeye gidilmesi gerektiğini belirten Soyer, Malta’daki uygulamaları örnek gösterdi. Soyer, bebek maması, süt ve tüp gibi temel tüketim maddelerinin fiyatlarının dijital bir sisteme girildiğini ve bu sistem sayesinde fiyatların izlenebilir olduğunu aktardı. Soyer, Malta’da gerekçesiz fiyat artışı tespit edilmesi halinde önce uyarı, ardından daha ağır yaptırımlar uygulandığını ifade etti.

Denetim mekanizmasının önemine dikkat çeken Soyer, ülkede bir marketin tavan fiyatı aşacak şekilde artış yapması halinde mutlaka ceza kesilmesi gerektiğini belirtti.

