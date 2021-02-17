Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, polis ekipleri 7 gün 24 saat kontrollerine devam ediyor. Ülke çapında son iki günde yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 kişi daha yakalandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, 15-16 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Yasağı ihlal edenler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Denetimler sürüyor
Polis, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 kişi tespit etti
Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, polis ekipleri 7 gün 24 saat kontrollerine devam ediyor. Ülke çapında son iki günde yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 kişi daha yakalandı.
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