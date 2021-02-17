Denetimler sürüyor

Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, polis ekipleri 7 gün 24 saat kontrollerine devam ediyor. Ülke çapında son iki günde yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 kişi daha yakalandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 15-16 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Yasağı ihlal edenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

