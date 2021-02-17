Denetimler sürüyor

Polis, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 kişi tespit etti

Denetimler sürüyor
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Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, polis ekipleri 7 gün 24 saat kontrollerine devam ediyor. Ülke çapında son iki günde yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 kişi daha yakalandı. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, 15-16 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. 
Yasağı ihlal edenler hakkında yasal işlem başlatıldı.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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