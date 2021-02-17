Herkes şokta

Türkiye’nin İstanbul ilinde yaşayan Kıbrıslı Türk doktor Halil Onalt (49), Coronavirüs nedeniyle hayata veda etti. Geçtiğimiz Ocak ayında virüse yakalanan ve İstanbul’da hastanede tedavi altında bulunan Onalt’ın sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Evli ve iki çocuk babası olan

Onalt’ın ölüm haberi, büyük üzüntüye yol açtı.

Limasol’da doğan Halil Onalt, ilkokulu ailesinin 1974 sonrasında yerleştiği Dikmen’de okudu ve 1990 yılında Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlayan ve öğrencilik döneminde Üniversite Temsilciler Konseyi’nde (ÜTK) yer alan Dr. Halil Onalt, uzun yıllardır İstanbul’da özel bir hastanede meslek hayatını sürdürüyordu. Dr. Halil Onalt, İstanbul’daki Kıbrıslı Türkleri bir araya getiren Kıbrıslı Dostlar grubunun da aktif ve sevilen bir üyesiydi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Bakan Pilli’den başsağlığı mesajı

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Coronavirüs nedeniyle bugün İstanbul’da hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk doktor Halil Onalt ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi görürken hayatını kaybeden vatandaş için mesaj yayımladı.

Tatar mesajında, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine e sevenlerine başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 nedeniyle İstanbul’da hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Doktor Halil Onalt için başsağlığı mesajı yayımladı.

Pilli mesajında “Değerli meslektaşımız, Kıbrıslı Türk doktor Halil Onalt'ın Coronavirüs nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi.

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınında başta sağlık çalışanlarının büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Pilli, Dr. Halil Onalt’ın Türkiye’de özveri ile görevini devam ettirdiği bu sürede Covid-19'a yenik düştüğünü belirtti.

Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar dileyen Bakan Pilli, “Tüm sağlık camiasının, hepimizin başı sağ olsun” dedi.