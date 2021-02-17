Ölümle yüzleştiler

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu Tuzla kavşağında, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Sürücü Mohsen Vatan Shenas’ın, Tuzla Kavşağı’nda durmayıp, anayola çıktığı, bu esnada Sinan Gündoğdu yönetimindeki araçla çarpıştığı belirtildi. Çarpışma sonucu araçlardan biri elektrik diğerine çarptı, diğeri şarampole yuvarlanarak tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan sürücüler Mohsen Vatan Shenas ile Sinan Gündoğdu Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis soruşturma başlattı

Polisten alınan bilgiye göre; kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki LC 044 plakalı araç ile Tuzla kavşağından anayola kontrolsüzce çıkan İran uyruklu Mohsen Vatan Shenas, o esnada Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine seyreden Sinan Gündoğdu yönetimindeki JG 035 plaka aracın önünü tıkayıp, çarpıştı: Çarpışma sonucu, JG 035 plakalı araç hurdaya dönerken, LC 044 plakalı araç dere yatağına savruldu. Kaza sonucu her iki araç sürücüsü de hafif yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.