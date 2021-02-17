Ek uçak seferi düzenleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugünden itibaren İstanbul’dan ek seferlerle üniversite öğrencilerinin ülkeye getirileceğini açıkladı.

Amcaoğlu, üniversite rektörlüklerinden aldıkları bilgiye göre bu yıl mezun olabilecek durumda 17 bin 550 öğrenci bulunduğunu ve öncelikle bu öğrencilerin gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, öğrencilerin Nisan başına kadar gelerek mezuniyetlerini tamamlamalarını istediklerini kaydederek öğrencilerin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları uyarınca gelecekleri ülkenin kategorisine göre karantinada kalacağını belirtti.

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu’nun Cumartesi yapılan toplantısında gerekli kararların alındığını, dün resmi açıklama olacağını, yükseköğrenim öğrencilerinin getirilmesi amacıyla bugünden itibaren Ercan’a İstanbul’dan 2 ek sefer konulacağını ifade etti.

Amcaoğlu, “Çarşambadan itibaren İstanbul üzerinden 2 ek sefer başlıyor. Öğrencilerimizin adaya gelmesini sağlayacak.1 Nisan’dan itibaren yüz yüze eğitim şansını elde etmesi, çocukların ister karantina ister aşı prosedürünü tamamlayıp adaya sağlıklı şekilde gelmesi, öğrenime başlaması için gerekli karar üretildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yayımlayacağı notamla bu ülkeye öğrencilerimizin ek seferle gelmesini tesis etmiş olacağız” dedi.