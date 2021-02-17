13 kişi nasıl şehit edildi?

Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara Harekâtı ile ilgili Meclis'te bilgilendirmede bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Birçok mağaranın bulunduğu bölgede, ateş gelen mağaraya yoğunlaşılmış ve mağaranın demir kapılarla tahkim edildiği belirlenmiştir. Buraya herhangi bir şekilde Hava Kuvvetleri bombasının ulaşması mümkün değil. İçeriden ateş edilip, el bombası atılıyordu. Askerlerimiz de gerekli karşılığı veriyordu. Göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır. Teröristlere teslim olmaları yönünde sürekli çağrı yapıldı. Daha sonra mağara içinde ilerleme sırasında geçitlerin ve demir kapıların olduğu görüldü. İlerleme zor oldu. Akşam saatlerine doğru birinci terörist 'Ateş etmeyin teslim olmak istiyorum' diyerek dışarı çıktı. İçeride 7 terörist, 12'si Türk vatandaşı 1'i yabancı 13 kişinin olduğu, 13 kişinin 05.45'te başlarına kurşun sıkılarak öldürüldükleri ifade edildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu bölgede bulunan teröristlerin büyük bölümünün, PKK'nın sözde güvenli bölge olarak odaklandığı bu bölgeyi kullandığı bize gelen bilgiler arasında. Terörist 'her an gelebilirler' diye korksalar da kendilerini emniyetli hissetmişler.

Sivil halka hassasiyet gösterilmiştir

4-5 aydır bu bölgeye odaklandık. Karadan irtibat ve destek olmadığı için diğer operasyonlardan farklıdır. Geniş bir hazırlık süreci yapılmış, harita çalışmaları yapılmış, hedeflere yönelik ayrıntılı icraatlar yapılmıştır. Hedefler özenle seçilmiş, harekatın icrasında sivil halka hassasiyet gösterilmiştir.

Kara ve hava kuvvetleri, özel kuvvetler arasında ayrıntılı koordinasyon, planlama yapılmıştır. 10 Şubat 02.55'te hava kuvvetlerine uçaklarla İHA ve SİHA'larla operasyon başlamıştır. 75x25 km harekat alanıdır. Planlanan 54 hedeften 48'i vurulmuş, diğer hedefler iptal edilmiştir. 05.45'te hava operasyonu başlamıştır.

Harekatın tamamında 3 şehit, 3 yaralımız vardır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi yoktur. Birçok mağaranın bulunduğu bölgede, ateş gelen mağaraya yoğunlaşırmış ve demir kapılarla tahkim edildiği belirlenmiştir. Buraya herhangi bir şekilde hava kuvvetleri bombasının ulaşması mümkün değil.

13 kişinin şehit edilmesi

İçeriden ateş edilip, el bombası atılıyordu. Askerlerimiz de gerekli karşılığı veriyordu. Göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır. Teröristlere teslim olmaları yönünde sürekli çağrı yapıldı. Daha sonra mağara içinde ilerleme sırasında geçitlerin ve demir kapıların olduğu görüldü. İlerleme zor oldu. Akşam saatlerine doğru birinci terörist 'Ateş etmeyin teslim olmak istiyorum' diyerek dışarı çıktı. İçeride 7 terörist, 12'si Türk vatandaşı 1'i yabancı 13 kişinin olduğu, 13 kişinin 05.45'te başlarına kurşun sıkılarak öldürüldükleri ifade edildi.

Sözde mağara sorumlusu, YPG/PKK ilişkisini göstermesi için çok önemli. Alınan terörist, turuncu listede yer alan teröristlerden 2017'de Beytüşşebap'ta terör olaylarına karıştı, Kamışlı'da 2017-2018'de sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptı. Derik'te tedavi gördü. 2019 yılında sözde cezaevi sorumlusu olarak görevlendirildi. YPG/PKK arasında ilişki olmadıklarını söyleyenlerin bunu görmesi lazım. YPG'nin PKK'dan farkı yok.

Açılan ateş sonrası operasyon başlatıldı. Güvenlik sebebiyle operasyon dikkatli ve yavaş sürdürüldü. Teröristlerden açılan ateşe karşılık verilerek ilerlendi ve bir süre sonra ateş kesildi. Bu zor şartlara Mehmetçik kendisine verilen görevi başardı. Olabildiğince güvenli şekilde mevzu geliştirildi. 13 vatandaşımızın şehit edildiği bölgeye girildi.