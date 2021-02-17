10 bin kişiye gıda yardımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ihtiyaçlı kişilere yönelik gıda yardımı yapacak

10 bin kişiye gıda yardımı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ihtiyaçlı kişilere yönelik gıda yardımlarına bugün başlıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki "Gıda Bankası" aracılığıyla dağıtılacak yardımlarla 10 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.
Basın mensuplarına  çalışmalarla ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, gıda yardımları için son başvuru tarihinin 19 Şubat olduğunu ancak pandemi sürecinde yardım ve gıda dağıtımlarının süreceğini vurguladı.
Bakan Çağman, bakanlık toplantı salonunda düzenlediği basınla sohbet toplantısında, gıda yardımı projesiyle ilgili bilgi verdi.
Toplantıya, projeye destek veren milletvekilleri Doğuş Derya, Zeki Çeler, Gülşah Sanver Manavoğlu ve muhtarlar katıldı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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