Gerilim mesajı

Rum ve Yunan Savunma bakanları Haralambos Petridis ile Nikos Panayotopulos, Rum ve Yunan hükümetlerinin “Türk meydan okumalarına karşı teyakkuzda olması gerektiğini” iddia etti.

Fileleftheros’un haberine göre, Atina’da bir araya gelen Petridis ile Panayotopulos Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın “savunma alanındaki işbirliğini derinleştirme perspektiflerini” ele aldı, “Doğu Akdeniz’deki güvenlik durumuna tabi son gelişmeleri” değerlendirdi.

Petridis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Yunanistan ile işbirliklerinin ve eylem koordinasyonlarının mükemmel düzeyde olduğunu belirterek “Ulusal egemenliğimizi savunmak, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da bölgesel savunma politikasını ileri götürmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türk provakasyonlarının ortaklaşa göğüslenmesi şart” dedi.

Rum-Yunan askeri-savunma işbirliğinin derin kökleri bulunduğunu ve bunun son yıllarda devam eden çok uluslu tatbikatlardan, üçlü ve dörtlü işbirliklerinden de görülebileceği gibi yeni düzeylerde genişlediğini söyleyen Petridis, iki ülkenin de katıldığı birçok PESCO programındaki arama ve savunma teknolojisinde başarılı bir işbirliği sergilediğini anlattı.

Petidis, Yunanistan ile birlikte AB’deki diğer ortakları ile koordinasyon içerisinde olduklarına işaret ederek “Kıbrıs, egemenliğini ve egemenlik haklarını koruma kalkanı oluşturmak istiyor. Yunan ve Kıbrıs denizleri uluslararası deniz hukukunun kayıtsız şartsız geçerli olduğu Avrupa denizleridir” dedi, şunları ekledi:

“Kıbrıs ve Yunanistan olarak Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Arap Körfezi’ne yayılan bir alanda istikrar, güvenlik ve bölgesel işbirliğinin sağlamlaşmasına katkı koyuyor. Türkiye ise bunun aksine uluslararası hukuku umursamamaya Maraş’taki işgalini genişletmeye ve hibrit savaş yöntemleri kullanarak tehditlerini yoğunlaştırıyor. Bu zor bölgelerde etkin desteği için Yunanistan’a teşekkür ederim.”

‘Geçen yılı unutmadık’

Panayotopulos ise, Güney Kıbrıs’la ulusal meseleleri savunmada ortak stratejileri olduğuna işaret ederek bu stratejinin gerek AB düzeyinde gerek müştereken katıldıkları Doğu Akdeniz’de savunma ittifaklarında verimli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin “revizyonist” bir tavrı bulunduğunu savunarak bunu büyük bir dikkat ve kaygı ile izlediklerini savunan Panayotopulos, “Kıbrıs MEB’indeki, kara sularındaki ve Yunan kıta sahanlığındaki uluslararası hukuka ters eylemlerini unutmuş değiliz” dedi.