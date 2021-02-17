Güney Kıbrıs'ta bayram havası

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yiannis Karusos ile Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında varılan “yeşil pasaport-aşılama pasaportuna” ilişkin anlaşmanın turizm açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.

Alithia gazetesine göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yiannis Karusos konu hakkında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında varılan “Yeşil Pasaport”(Covid-19 aşısı yapanlara verilecek pasaport) anlaşmasını çok önemli olarak nitelendirdi.

Karusos, aşıların İsrail tarafından Güney Kıbrıs’a seyahat edecekler için tanınmasının oldukça önemli olduğunu ve ülkeye yönelik turizm akşına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Karusos, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki uçuşları artırmak isteyen birçok havayolu şirketinin de bulunduğunu ifade etti.

Gazete anlaşma ile birlikte Avrupa İlaç Örgütü’nün onay verdiği üç aşıdan birini yaptıran İsrailli vatandaşlarının, PCR testi yaptırmaksızın 1 Nisan’dan itibaren Güney Kıbrıs’a seyahat edebileceğini yazdı.

Habere göre Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios da varılan anlaşmanın önemini vurguladı.