Motosiklet ve bisiklet çalarken görüntülendi

Lefkoşa’da bir gün arayla motosiklet ve bisiklet çalan Abderrahmane Rachdaouı kamera görüntüleri sayesinde yakalandı.

Polis, iki ayrı olay yerindeki kamera görüntülerini inceleyerek zanlıyı kısa sürede tespit etti.

Çalınan motosiklet ile bisiklet bulunurken, tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı aleyhine hırsızlık suçunun yanı sıra mülke tecavüz suçlaması da getirildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 9 Haziran 2020 tarihinde Lefkoşa'da H.S’ye ait Trek marka bisikletin garajdan çalındığına dair şikâyet aldıklarını söyledi.

Polis,10 Haziran 2020 tarihinde de yine Lefkoşa’da B.D’ye ait park halinde bulunan FN 703 plakalı Honda marka motosikletin çalındığını belirtti.

Çalınan motor ve bisiklet bulundu

Polis, 10 Haziran 2020 tarihinde olay yerlerinde bulunan kamera görüntülerinin incelendiğini, bisiklet ile motosikleti çalan kişinin zanlı Abderrahmane Rachdaouı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan tespitin ardından zanlının 12 Haziran’da tutuklandığını ifade etti. Polis, çalınan bisiklet ile motosikletin bulunduğunu söyledi.

Zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.