Motosikleti görmemiş!

Suna ERDEN

Gönyeli’de 65 yaşındaki Mustafa İpek’in ölümüyle sonuçlanan kazanın detayları belli oldu.

Motosiklet sürücüsü İpek’in dikkatsiz sürüş yaptığı, kavşakta durmayarak Gönyeli’ye giriş yaptığı, aşırı süratli seyreden Muhammet Bestami Durmuş (20) yönetimindeki araçla çarpıştığı belirtildi.

Kazanın ardından tutuklanan araç sürücüsü Muhammet Bestami Durmuş dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının motosikleti görmediğini ve çarptıktan sonra frene bastığını söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yapan Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, kazanın dün saat 00.40 sıralarında

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Özatılgan, yönetimindeki ML 357 plakalı motosiklet ile seyreden Mustafa İpek’in Gönyeli’ye giriş kavşağında durmayarak, karşı yönden gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüş yaptığını, bu esnada aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Muhammet Bestami Durmuş’un yönetimindeki

LH 423 plakalı salon aracın önünü tıkayıp çarpıştıklarını belirtti.

Hastaneye kaldırılırken yaşama veda etti

Polis, kaza sonucu ağır bir şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa İpek’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, zanlının motosikleti görmediğini ve çarptıktan sonra frene bastığını beyan ettiğini açıkladı.

Özatılgan, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.