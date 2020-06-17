Hedef galibiyet

K-Pet Süper Ligi ekiplerinden Gençlik Gücü ligin geri kalan son 8 haftası için çalışmalarını sürdürürken yarın akşam Binatlı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını da tamamladı.

14 puanla ligin dibinde yer alan Gençlik Gücü, Teknik Patron Kemal Yürekli ve antrenör Niyazi Özekmekçi yönetiminde 22 kişilik futbolcu kadrosu ile çalışmalarını tamamladı.

Teknik patron Kemal Yürekli, zor bir sürecin kendilerini beklediğini ancak bu zoru başarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, kalan son 8 maçta çok farklı bir Gençlik Gücü’nün sahada olacağını söyledi.

Yürekli yarın oynanacak Binatlı deplasmanına puan veya puanlar için gideceklerini hesaplarında mağlubiyetin olmadığını kaydetti.

Hazırlık maçlarında takımın sergilediği oyun ve oyuncuların istekli ve arzulu olmalarının kendilerini ümitlendirdiğini söyleyen Yürekli, Binatlı maçını kazanıp son 8 haftaya hem galibiyetle hem de moralli başlamak istediklerini kaydetti.

